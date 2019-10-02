【多圖】泰國男神Nonkul戀上親姑姐？　女主角Kao靚過「明詩」N倍

泰國電影《出貓特攻隊》（Bad Genius）一度風靡全球，更捧紅飾演「賓爺」的男神Nonkul（Chanon Santinatornkul），令他片約、廣告代言接不停，甚至衝出泰國拍內地劇集《強風吹拂》和港產片《一秒拳王》。最近，他再有新作面世，在電影《Love and Run》（มิสเตอร์ดื้อ、台譯：只有我能喜歡你）中飾演一名「癡情」侄仔，以各種招數阻止細他一歲的姑姐談戀愛。為何要這樣做？原因可能是飾演他姑姐的演員實在太靚女，她便是現時泰國最Hit的「宅男女神」──Kao（Supassra Thanachat）。

由Nonkul和Kao主演的泰國電影《Love and Run》已於9月17日在當地上映。（Facebook/@มิสเตอร์ดื้อ）

今年24歲的Kao身高163厘米，體重卻只有45公斤，身材非常苗條。在Instagram擁有750萬追蹤者的她，在2013年開始憑校園劇集《賀爾蒙》打響知名度，雖然她並非飾演重要角色，但戲中思想開放的壞女孩形象，確實令觀眾又愛又恨。外表亮麗、雙眼電力十足的她也不斷獲大品牌青睞，護膚品、化妝品、零食、服飾等都找她擔任代言人，紅到發紫。

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