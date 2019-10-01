王宗堯被扣留36小時後趕及生日前獲釋：感激各位關心和問候！

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多次參與「反修例」遊行的王宗堯昨日（31/9）早上在寓所，被警方以涉嫌串謀刑事毀壞及進入或逗留會議廳範圍罪名拘捕。

今晚7時左右，王宗堯助手對外更新王宗堯情況：「感激各位的關心和問候，王宗堯被警方扣留約36小時，經律師向高等法院申請人身保護令。經審訊後，高等法院李瀚良法官頒岀人身保護令。王宗堯已於十月一日約晚上7時50分獲釋。」在41歲生日正日（10月2日）來臨前獲釋，不用在灣仔警察總部過生日。

王宗堯助手又指王宗堯涉及的案件與7月1日立法會事件有關，包括串謀刑事毀壞、進入或逗留會議廳範圍，而事件亦已經進入司法程序，所以未能透露其他細節。

晚上8時許，資深傳媒人呂秉權在其個人facebook發布一張與王宗堯的合照，圖片說明指：「剛遇男神！」，記者曾經聯絡呂秉權，對方指王宗堯跟他說話時，心情有點激動，眼泛淚光，「佢唔係因為自己嘅問題，而係因為香港發生嘅事，以及喺被拘留期間遇到嘅人同事令佢心情激動。」

昨日被警方拘捕的王宗堯終於在今晚7點50分獲釋。（Instagram/@gregorywong）

晚上8時許，資深傳媒人呂秉權在其個人facebook發布一張與王宗堯的合照，圖片說明指：「剛遇男神！」相信圖中的王宗堯剛剛離開警署，面容有點憔悴。（呂秉權facebook專頁）

王宗堯涉串謀刑毁及逗留會議廳範圍　今晨於寓所被警方拘捕
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