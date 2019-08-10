【導火新聞線】周家怡王宗堯擔記者天職　完美示範何謂「大台」　

由香港電視拍攝的電視劇《導火新聞線》因播出後反應熱烈，最後加碼推出電影版，同樣由周家怡、楊淇和王宗堯以及新加入的吳孟達領銜主演，故事發生在「反國教」之後，所以一些要求修例和上街的畫面更是跟現時的香港不謀而合。 今天的香港人就着「逃犯條例」、「警權」和「白衣」等等的問題，不畏懼地走上街頭，希望可以改變政權，而作為一名記者的天職，絕對是要俾香港人知道正在發生甚麼事。

由於政府的不聞不問，吳孟達最終只能靠激進手法逼使特首正面回應他的訴求。（《導火新聞線》劇照）

「修例」起風波

在《導火新聞線》中吳孟達的女兒慘被奸殺，有錢商人用錢收埋證人令其提供假口供而成功脫罪，後來證人良心發現希望為受害者平反，惟香港法例中沒有「一罪兩審」，吳孟達只能夠從法律途徑着手向政府提出要求修例，當中更試過絕食，不過事過7年法例仍沒有修訂，就此不了了知，吳孟達等到近乎絕望，只能採取極端手法，在電視台設置炸彈，又困住人質，來逼使特首和政府來正視問題。

葉劉淑儀和葉國謙深信年青人無能力，而且背後一定有「大台」。（雷霆881 在晴朗的一天出發Facebook圖片）

大台教細路？

早前新民黨主席葉劉淑儀和港區人大代表葉國謙提出示威者背後一定有勢力，「大台」支撐，所以才會有宣傳短片、民間記者會、懂得運用Telegram、Airdrop和連登討論區（LIHKG）、會派地鐵飛、示威者有整套黑衣、口罩、眼罩、安全帽等配備以及示威者會在阻擋入境處電梯後，隔日到場道歉，直指「呢啲咁高招唔會係年青人諗到」。

王宗堯以記者的身份，製作一條有關此案的懶人包短片，希望香港人可以聲援吳孟達。（《導火新聞線》劇照）

大台是這樣煉成的

王宗堯和周家怡在戲中扮演記者一角，憑住自己的良心去幫吳孟違，他們利用現今不少人都是「低頭族」的「好處」，製作了一條懶人包短片，向市民簡而精地解釋整件事，加上網上傳遞訊息的方法快而準，不少正在行街、睇戲和打桌球的市民即時應聲前往吳孟達所在的電視台聲援他。

市民從討論區、Facebook、Instagram、WhatsApp等不同的通訊渠道收到訊息後，一呼百應，當去到現場又有法律系學生自發製作「《一罪兩審修訂》唔是懶人包」的冊子派發給市民，更有的士、小巴和私家車車主發起義載服務，還在網上請網民去到電視台現場給予支持，在這當中他們又是否擁有「非常精密犀利嘅大佬」、「外國勢力」和「普通人做唔到」呢？

亦或是說出這番說話的人，是否需要重新審視自己正在原地踏步，未能跟上時代進步呢？早前更有議員提出對上網未有充分認識的話，可以報讀他們自己黨所舉辦的「長者智能手機班」，來了解一下「大台」。