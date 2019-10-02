Justin Bieber擲千萬搞超豪婚禮　老婆着48萬婚紗已經算「慳」

加拿大小天王Justin Bieber去年已跟拍拖數月的21歲名模Hailey Baldwin註冊結婚，新婚1年後，兩人再於日前美國時間9月30日，在南卡羅萊納州（South Carolina）舉行第二次婚禮。為了舉行白色夢幻婚禮氹老婆，Bieber豪擲130萬美金（超過1千萬港幣）搞婚禮，單單是佈置婚禮場地的白玫瑰和洋甘菊就總值30萬美金（約235萬港幣）！

據外國傳媒報道，今次的豪花婚禮除了邀請了親屬，出席的嘉賓全部都星光熠熠。Justin Bieber跟太太租用了2萬英畝的土地，並命工作人員用船接送名模Kendall Jenner、Will Smith的兒子Jaden Smith、Usher等紅星名人。有消息指，主人家特別在五星級超豪華酒店Montage Palmetto Bluff訂了152間房招待賓客，而每間房間價值314美元起跳（約$2500港幣）一晚。婚禮上有70位賓客，單單是食飯和飲料就已經花了近2萬6千美元（約20萬港幣）。

值得留意的是，兩位主角沒有在服飾上花費很多，Hailey在參加婚前派對就穿上了Vivienne Westwood的白色性感小禮服和價值975美元（$7600港幣）的Jimmy Choo高跟鞋，而婚禮當日，她就穿上6萬美元（約47萬港幣）的訂造婚紗。至於場地方面，就以沼澤風格作主題，現場佈滿白色玫瑰花和洋甘菊，由洛杉磯星級花店Mark's Garden直送，再加上Hailey和伴娘手上的花球，淨係買花就總共花了30萬美元（約235萬港幣）。

另外，Justin Bieber亦在Instagram上載了跟太太的甜蜜婚照，並留言：「我的新娘好索！」及「很期待跟你共度一輩子。」其實兩人自拍拖以來都非常甜蜜，更經常上載照片到社交平台，相信今次Bieber是為了滿足太太的夢幻婚禮而不惜花了1千多萬港元。