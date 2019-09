加拿大小天王Justin Bieber去年跟21歲名模Hailey Baldwin在紐約註冊結婚,拍拖幾個月就正式成為夫妻。結婚一年後,兩人將於美國時間9月30日,在南卡羅萊納州(South Carolina)舉行第二次婚禮,而日前Justin Bieber就在Instagram上載了跟太太的童年合照,並留言:「我的妻子和我,一切從這裡開始。(My wife and I :) where it all began)」

Justin Bieber上載跟太太的童年合照。(IG圖片/justinbieber)

其實兩人於10年前邂逅,當時15歲的Justin Bieber已出道,而Hailey就只有12歲,更是Bieber的粉絲。去年兩人宣布結婚後,有粉絲將兩人初次見面的片段瘋傳,當時Hailey的演員父親Stephen Baldwin先向Bieber握手,然後再將女兒介紹給Bieber認識。如今兩人婚姻生活甜蜜美滿,再Post出兩人初次見面的照片,即吸引大批粉絲讚好,就連名模Kylie Jenner都留言表示:「真的很神奇!」