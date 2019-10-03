ERROR開騷明串肥媽「跳掣」　完場帶領觀眾大叫：香港人加油

憑ViuTV節目《全民造星》出道的男子組合ERROR昨晚（2/10）於旺角麥花臣場館舉行《人到中年 口不擇言 》ERROR道歉招待會2019，接近九成入座，藝人包括卓韻芝、小肥、盤菜瑩子、龍志權等到場支持，而游學修和樂隊Tonick主音趙善恆就擔任嘉賓。Talk Show長達三小時，差不多完上11時半才完場，內容更相當踩界，除了講無綫跟ViuTV的分別之外，更有以抽水形式提及社會議題，完場前還帶領現場觀眾大叫：「香港人加油！」

+ 3 + 2

為了首個表演ERROR事前準備充足，整個表演佔三分二為talk show，另外三分一是唱歌環節，同樣來自《全民造星》的MIRROR、阿神（曾贊學）亦有份演出。MIRROR唱出ERROR的歌曲《404》（即MIRROR的《一秒間》另一個版本）、《ASAP》，而ERROR更大唱由周耀輝填詞的新歌《我們不碎》。Talk show由主持人阿神揭開序幕，表示現時娛樂圈都有「一國兩制」，更大膽明串肥媽：「一個係『唔制』，另一個係『護旗乜都制』。咁肥媽呢？肥媽嗰啲就叫做『跳掣』。」

ERROR明寸肥媽「跳掣」。（梁碧玲攝）

提到ViuTV跟無綫的分別，ERROR搞笑自嘲表示無綫拍攝《愛．回家》的配角，在社交平台的Followers都比他們多，更笑自己窮：「我哋開台三年都冇做過慈善節目，因為我哋每日都做緊慈善。」去到Solo部分，肥仔就表示能夠做Dancer是自己的夢想，193則自爆青春期時對性取向有疑惑，令全場觀眾瘋狂尖叫。保錡就講到自己入行前打過好多份工，還走過水貨，而阿Dee就透露自己兒時最喜歡看《龍珠》，最愛「比達」這個角色，因為總是做配角，明明是撒亞人王子卻經常被打，搞笑暗串沒有人認識姜濤：「撒亞人王子喺地球橫空出現冇人理，就好似姜濤落到街俾人查身份證一樣。」最後，場內不時有觀眾大聲叫口號，ERROR亦帶領現場觀眾講「香港人加油！」，為Talk show劃上圓滿句號。