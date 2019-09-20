【娛樂風雲】謝安琪拍ViuTV劇集做自己　與193@ERROR合作感緊張

ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》正在熱播，承接早前劇集《做演藝嘅》的故事線，杜魯福（何啟華@ERROR飾）的「福系旗艦影業公司」終於獲得新合夥人注資，得以擴大規模，不單發展臨記事業，還開始物色各類藝人，進軍不同娛樂範疇。

另一方面，死對頭「大天下娛樂有限公司」在經理人Mary姐（廖碧兒飾）及其他高層楊永樂（袁富華飾）、Bruno（陳國邦飾）的部署下，與「福系」勢成水火，一場娛樂圈的歌影視熱血生還大戰正式展開！

今次《娛樂風雲》找來不少藝人客串，於下周一（23日）播出的第51集中，就有謝安琪（Kay）驚喜登場。劇情講到Kay即將開個唱，事前舉辦了一場演唱會造型師選拔賽，193（郭嘉駿193＠ERROR飾）在眾人的鼓勵下參加比賽，希望能把作品帶上紅館。

Kay驚喜現身《娛樂風雲》，與來自MIRROR的Jeremy和ERROR的193（郭嘉駿）有對手戲。

193想請阿Kay做Talk騷嘉賓

久未參演電視劇的Kay表示，雖然今次只是客串，但也感到有點緊張，被問到會否再拍攝劇集時，她笑謂自己「有返咁上下年紀」，要以「養生mode」工作，不過仍然期待找到一個能令她心動的劇本。同場的ERROR成員郭嘉駿（193）及MIRROR成員李駿傑（Jeremy）向Kay透露他們的角色很瘋狂，還獲Kay大讚他們投入角色。

現實中，Kay與劇情一樣忙於籌備演唱會，而ERROR亦即將於10月初開talk騷， 193雖然想邀請Kay擔任talk騷嘉賓，但講笑稱公司不夠budget，被問到會否自薦做Kay演唱會嘉賓時，193又笑言：「呢樣嘢交返俾MIRROR啦，佢哋先係演唱會常客！」

193想邀請Kay擔任talk騷嘉賓。

其實Kay在2014年曾經客串過由郭晉安、王祖藍、萬綺雯等主演的無綫劇集《老表，你好hea！》，化身「Kay BB」，本色出演做自己，更是首度與老公張繼聰同場拍劇。2015年，Kay正式出演無綫劇集《殭》，在劇中飾演殭屍「藍夢南」，與鄭嘉穎、黃又南、陳凱琳等合作，時隔4年，Kay再次出現在小銀幕中，令不少粉絲都大感驚喜。