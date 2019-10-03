網友曬吳亦凡最新合照　凸肚炸開西裝又肥返？

內地人氣男星吳亦凡近半年以來其身材狀況最令外界關注，自從被網友嘲諷臉變腫身材變肥似足「大媽」之後，他就下定決心減肥。果然過了不久之後他減肥成功，瓜子臉與身材又重新回來了，顏值重回原來水準。但沒想到只是過了短短半個多月而已，近日就有網友於微博曬出與他的最新合照，沒想到其身材又肥了不少，凸出大大肚子被質疑又變肥，引來網上熱烈討論。

吳亦凡之前整個人腫脹不少。（視覺中國）

近半年以來，留着長頭髮的吳亦凡無論在綜藝節目上﹑機場上，以及時裝周上等，均被發現身體暴脹不少，而且高顏值的臉孔亦大了一圈，這個話題更一度成為微博熱搜引來廣大討論。正因為身材一直被網友嘲諷，吳亦凡亦下定決心減肥，在飲食方面全面節制的他好快地瘦了不少，於上月中在微博一連上貼兩張照片，身材果然瘦了不少非常Fit，而且V字瓜子臉孔重現，整個人顏值重回巔峰，不少網友都好驚訝他瘦得如此快，更一度懷疑他修圖。

早前整個人的顏值狀態重回巔峰。（吳亦凡微博圖片）

沒想到只是過了半個多月而已，吳亦凡就被網友吐槽又變肥了。因為近日有網友曬出與他的最新合照，身穿黑色西裝的他舉V時腰間位置非常凸出，明顯地零腰身，使網友嘲笑：「連衣服都要炸開了」，還質疑他不是瘦了嗎？大家議論紛紛在微博留言說道：「一胖毀所有」﹑「真的歲數大了自我管理也不好」…...認為高顏值已經回不去了。

但另有網友就為他發聲，細心發現該照片應該是經過修圖的，極可能是背景或人物有進行調整，加上他舉V時西裝外套向上移關係，自自然然衣服受到影響亦有所變化，所以視覺上會覺得肚子比較凸出而已。雖然身材時而腫脹時而變瘦，但有網友仍認為他都是美男子一名，無人可以取代的。

有網友質疑吳亦凡又變肥。（圈內扒爺微博圖片）