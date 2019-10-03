【十大國民老公】楊洋吳亦凡齊齊輸18歲小鮮肉　靚仔李現屈居第十

時下有不少偶像明星因為外表出眾、性格特質或氣質等關係，往往都會被外界標籤為「國民校草」、「國民女友」、「國民初戀」等稱號。近日內地知名網站淘寶就根據大數據走向選出了十大「國民老公」代表，沒想到男團TFBOYS成員之一的18歲易烊千璽擊敗其他9位大哥哥勇奪第一，而第二名是28歲的楊洋，第三名則是21歲的蔡徐坤。此排名不禁令人覺得易烊千璽的魅力果真強勁，皆因為時下兩大最火紅的流量小生李現﹑肖戰都輸給他，就知他的人氣多麼高企。

易烊千璽是「國民老公」第一名。（視覺中國）

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事實上此數據是根據時下淘寶用戶之暱稱來排名，易烊千璽在多位男星中勇奪第一，顧名思義就是許多用戶以他的名字來用作網上暱稱，包括「易烊千璽的小仙女」﹑「易烊千璽老婆」、「易烊千璽最後一任女友」等，於淘寶網站中帶有「易烊千璽」的名字熱度高達94.5%相當高。而第二名的楊洋就高達80.5%，第三名的蔡徐坤則高達77%。而新流量四大小生之一的肖戰與李現就各佔42%同28%。

不過易烊千璽勇奪第一不是沒有原因的，年紀輕輕的他唱跳俱佳，特別在舞蹈方面非常吸睛。無論是去年或今年由他擔任導師的綜藝節目《這就是街舞》播出，他表現出極具精湛的舞技令不少觀眾拍案叫絕，而他亦是團隊中擔任舞蹈擔當的。另外，因為他個性屬於比較冷酷型一種，往往說話不多認真做事的態度令人甚是欣賞，總覺得他好Man有保護人的能力。除此之外因為長相硬朗屬於比較棱角分明一種，自身帶有一張國際臉孔非常時尚，這一點都非常吸引人。

不少人用「易烊千璽」的名字作為暱稱。（八組兔區爆料微博圖片）

另外，今年由他擔任男主角的古裝片《長安十二時辰》播出大受歡迎，在網上話題量超過10億人次討論，而他的演技亦大獲好評，此劇更是被譽為今年度國產劇口碑佳作之一。正正因為他多做事少說話、用成績去表現自己的一面令廣大市民愛戴。不少網友對於他是十大「國民老公」第一名都替他感到開心，大家在微博紛紛留言：「很厲害了」、「路人緣是真的好」、「超級愛我老公」……對他有讚冇彈。

易烊千璽舞蹈精湛非常吸引人。（《這就是街舞》微博圖片）

這一邊廂有網友為易烊千璽獲得如此佳績而感到高興，另一邊廂有網友則為李現與肖戰的排名而感到意外。事因今年憑劇集《親愛的熱愛的》紅遍大江南北的李現話題度是非常高，不時就登上熱搜榜位置廣為討論。而且其外表特別男人在民間中有「現女友」之稱，種種的話題度好難相信他是三甲不入。

而肖戰同樣地是今年憑劇集《陳情令》爆紅，令他一夜之間成為男神代表，出眾的外表吸引不少女性粉絲青睞。不少網友都好難相信他們話題度如此高怎竟只有如此排名而感到不快，紛紛在微博留言：「肖戰怎麼才第6」、「我的李現居然才是第十名為什麼」……雖然有些小失望不過都替他們榜上有名而高興的。