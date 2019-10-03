【出走地圖2】王鎮泉俄羅斯零下30度初嘗冬泳　苦撐5分鐘：震到暈

TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）與台灣前黑澀會美眉牟韻潔（小牛）早前去到俄羅斯最北方城市摩爾曼斯克和莫斯科等地為J2旅遊節目《出走地圖2》拍攝。兩位踏上北極圈，在極寒惡劣天氣下為大家介紹當地好玩好食。節目目前播出第4集，收視不俗。

節目一共有7集！（IG/@jeoffreywong）

好凍呀！（IG/@jeoffreywong）

除了要忍受當地零下30度的惡劣天氣外，Jeoffrey更要在鏡頭前初嘗冬泳，接受《香港01》訪問時，他透露：「其實出發前10日先知要露肉，當時都幾崩潰，因為我唔係sale大隻，但都冇計要頂硬上。（要冬泳係咪都好崩潰？）我大學嘅時候教過水，做過游水教練，又入過校隊。所以要游水都冇問題，但冬泳就唔同啲，落水之前我哋要做半個鐘熱身，所以個人熱辣辣跳落去負30度嘅水都算OK，當講晒對白之後，導演就放小牛上水先，要我喺水入面繼續講嘢，足足浸咗5至6分鐘，而連教練平時都淨係浸到30秒至1分鐘。但完晒之後，導演竟然話仲要拍多過一齊跳落水嘅Shot，就真係想死喇，因為已經冇時間做熱身，真係震到暈。」

見到都凍呀！（受訪者提供）

Jeoffrey在節目中首次露肉。（受訪者提供）

俄羅斯的自然美景，美不勝收！有幸在當地欣賞極光的Jeoffrey亦大叫感動，但最令他精神為之一振絕對是俄羅斯美女的熱情。Jeoffrey更笑言自己有種「投錯胎」的感覺：「俄羅斯好似係一個女多男少嘅國家，男女比例失衡比較嚴重，唔知係咪咁，當地嘅俄妹都好熱情又主動，所以男人都好幸福。（咁有冇艷遇呀？）其實我第一次去俄羅斯係去做洪金寶同劉德華《特工爺爺》嘅探班，嗰陣已經有好多俄妹主動走過嚟撩你傾計同合照，而今次都有兩個女仔走嚟同我講中文同影相，好似突然間覺得自己好受歡迎。（有冇成功呀？）冇呀，因為佢哋睇落得十幾歲，太細個。（港男喺俄羅斯好有市場？）我覺得係呀，俄妹同亞洲面孔唔會抗拒，而我早排去法國，就覺得自己一文不值。所以喺香港搵唔到女朋友嘅男仔絕對可以去俄羅斯試吓。」

兩位仲飲海水！（電視截圖）

當地真係好靚呀！（IG/@jeoffreywong）

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雖然Jeoffrey之前亦拍過《3日2夜》等旅遊節目，但首次與台灣團隊合作的他就稱好好玩：「因為台灣人都比較熱情，所以好快同大家熟。而最深體會就係今次導演比較專注要拍得比觀眾覺得有幾好玩，主持人嘅面口都係其次，所以都啟發到我好多。（同女主持有冇愛火花？）冇，佢有男朋友，不過我哋都係好朋友，仲有互相寫明信片畀大家。」

台灣女主持都好正！（IG/@nioumo）

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