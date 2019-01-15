TVB主播王鎮泉由老師轉行做主持　為一場騷做足成個月功課

唔少演員因為一部戲一個角色而爆紅，但想也想不到一個主持竟然可以靠一場騷一支咪，成功令自己的人氣急升！TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）日前受邀為泰國人氣劇《不期而愛》的香港站見面會擔任主持，一場騷下來Jeoffrey的IG和微博粉絲人數突然激增，更有粉絲瘋狂洗板，留言要幫Jeoffrey生BB以及「包」起他！

事源在內地大受歡迎的泰劇《不期而愛》中8名小鮮肉日前首度來港舉行粉絲見面會，負責擔任主持的Jeoffrey為了讓粉絲與偶像們更多互動，事前足足花了一個月看了整部劇，以及準備當日的主持稿！Jeoffrey亦成功帶動整場的氣氛，令粉絲整場尖叫聲不斷！事後，不少粉絲相當欣賞Jeoffrey當日的專業以及對工作的認真，竟開始發動人肉搜尋，並開始關注Jeoffrey的IG以及微博，一晚足足多了幾千名粉絲。除了公開表白外，亦有不少粉絲留言會籌出場費，希望Jeoffrey能夠擔任接下來的見面會主持。對此，Jeoffrey在微博留言表示感謝：「剛回頭看看網路，真的嚇到了！驚嘆《不期而愛》的粉絲們真的是太強大了，我的微博和IG的信箱都快要炸爆。作為一個主持人，能夠讓大家都那麼享受看得那麼樂，真的是心滿意足了！」

有fans主動申請做老婆，這些機會...（微博截圖）

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Jeoffrey接受《香港01》訪問時亦透露：「其實我做完之後去咗食飯，玩電話突然發現多咗好多followers覺得好震驚，平時最多幾十，嗰晚竟然多咗幾千人，我心諗咩事呢，原來係有fans喺佢哋嘅group發起人肉搜尋，真係好多謝佢哋支持！（佢哋話要包起你做之後見面會嘅MC喎！）係呀，突然覺得自己事前所做嘅功課真係冇白費！」

Jeoffrey被讚完全知fans究竟要啲咩！

現年33歲的Jeoffrey未入行前曾在playgroup擔任英文老師，在偶然的機會下加入TVB並擔任主持。他稱：「我喺浸大畢業，畢業之後就喺playgroup教小朋友英文，因為我好鍾意小朋友。但嗰陣覺得一直教落去冇咩出路，除非要開自己的教學中心，如果唔係好似冇咩出路。（咁點解會去入咗TVB？）其實我醉心於舞台劇，仲試過成立劇團仲喺文化中心2場，但其實要做好舞台劇其實要keep住讀好多課程，因為生活問題，最後都放棄咗。而有一次陪朋友去TVB casting，竟然有導演叫我試埋，咁就開始我嘅主持生涯。」

Jeoffrey努力終於我到回報！

Jeoffrey在TVB娛樂新聞台默默耕耘6年，主力做有關電影的專訪，他更試過最高記錄在一年飛足50次去世界各地做專訪，被問到是否熱愛這份工作，他就坦言：「我真係越做越鍾意。（唔會嫌人工低？）唔會呀，反而我覺得由一個老師轉行做主持，係搵到自己嘅方向，好開心。（突然人氣急升，有冇咩目標想達成？）我好想做show司儀同埋有自己嘅個人節目。」

仲訪問過唔少巨星！