【解決師】馮盈盈初次挑戰激情戲：由浴室開花灑濕身到上埋張床

馮盈盈（Crystal）周四（3日）出席無綫台慶劇《解決師》記者會，談到在劇中飾演警察兼張頴康的下屬，並跟着他查案和出任務，她又急着澄清：「我個角色名叫ACE，皇牌嘅意思，而絕對唔係愛滋病嘅AIDS！」因為角色要運用跆拳道，所以盈盈也特意在拍攝前去上了功夫課與跆拳道課：「希望可以應付到，點知原來去到後期主要係我俾人打、俾人撻，呢樣反而冇練到！」

馮盈盈拍攝前有事先看經典警匪片做功課。（葉志明攝）

馮盈盈又對在道館拍攝的其中一場戲尤為深刻：「嗰場因為劇情需要當時係心散嘅狀態，所以係咁俾人撻！當時要拍撻落地痛苦表情嘅Close-up，平時啲情感戲可能唔係咁足，但嗰幾吓好迫真、好真實！」問到會否比較想拍打人的戲份：「我都係會想俾人毒打得好慘嘅，可能現實中冇呢啲機會。大家可能覺得我多嘢講、強勢啲，成日話我食住寶寶（男朋友），其實冇啲咁嘅事，都想呈現返自己係比較弱勢、俾人欺凌嘅一面。」

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馮盈盈拍攝《解決師》難忘與張頴康的激情戲：「自己覺得比較大膽、大尺度嘅場口，大家都覺得我講嘢比較大膽，但拍攝激啲嘅場面今次都係第一次，《白色強人》就獻上熒幕初吻，《解決師》就有激情戲。激情場面係由浴室、走到入淋浴間開花灑濕身、再出返房、然後再上埋張床，淨係呢幾個層次嘅轉換已經係新嘗試。」馮盈盈亦事先跟男友報備：「拎到劇本都有畀佢睇，嗰日佢仲親自車我去拍，我諗佢都開始理解；我都感謝佢體諒，播出嘅時候我會喺隔離輔導、陪住佢睇。」