男友鼓勵網上多派「福利」　馮盈盈：我貼性感相係意義

馮盈盈（Crystal）周二（1日）出席myTV SUPER 18台開台滿月慶祝儀式，談到最近三個月開始與穩定交往的男朋友「寶寶」同居，生活上有不少習慣也正在磨合中：「例如作息時間，寶寶返朝九晚六，但我哋Artist就唔定時，所以我都培養咗夜瞓嘅習慣，所以要互相體諒。」家務上二人亦有分工：「我哋Set左啲Rules逢星期幾係邊個負責，但現實係全部都係佢做。」有見及此，盈盈就說要煮飯多謝男友：「例如煮餐飯佢食，煮啲佢鍾意食嘅嘢，雖然都係佢洗碗。」

馮盈盈平日下廚中西餐都會煮，但覺得簡單的中式小菜更有家的感覺，所以接下來自己會多鑽研一些家常小菜。（陳順禎攝）

既然二人選擇了同居，問到是否好事將近，馮盈盈便否認：「短期內都唔會結婚，大家都好肯定有共識，同居時間尚短，我哋仲需要啲時間去磨合。財政方面都好緊要，我哋希望努力工作，儲多啲錢先結婚。」馮盈盈笑說自己對結婚有很多Fantasy，想拍七輯婚紗相加微電影：「希望取景最少去七個地方：巴黎、意大利、馬爾代夫、希臘、北極光都要拍齊，製作好龐大，所以要籌備多啲資源先做到。」

馮盈盈最近在IG貼出自己努力鍛鍊身材的照片，可謂十分吸睛，引來江嘉敏和劉佩玥分別爭做攝影師和燈光師。（Instagram/@crystalfyy）

問在社交媒體貼性感照片是否需要事先得到男朋友同意？馮盈盈就說男朋友每次都是在IG看到才得知，而男友的反應都是：「嘩！張相幾好睇喎，你幾時影㗎？」又對馮盈盈的身材表示讚賞；馮盈盈又自誇：「係有線可以睇！腹肌嘅線條，有少少成績畀大家見到。」此舉亦激勵了男友多去健身：「（男友）身材好咗、多咗胸肌、手臂粗壯咗、仲有啲人魚線！大家做完Gym返屋企，就會對住全身鏡擺Pose檢視健身嘅成果，係幾好嘅互相鼓勵方法。」

馮盈盈說在男朋友沒有肌肉的時候，她是說不喜歡肌肉型男的。（陳順禎攝）

馮盈盈談到男朋友有時反而會鼓勵她貼性感泳衣的照片，男友說：「你近排都冇乜派福利同軍糧，會唔會考慮出返啲福利圖？」馮盈盈則為自己辯護：「我Po相唔係為咗呃Like或者取悅人哋，係真係有意義！」同時她又對男朋友不會監管她的態度表示欣賞。