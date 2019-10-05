林峯即將升格做人夫　張馨月靠3大冧招收服筍盤

現年39歲的林峯去年與吳千語結束5年情後，火速戀上29歲內地模特兒張馨月（Carina）。他們被發現在上月底入紙排期註冊結婚，林峯亦大方承認結婚一事，但希望傳媒給予私人空間。其實兩人自去年開始拍拖至今，一直愛得甜蜜，Carina更深得男友痛錫。Carina除了外貌出眾外，還具備3大條件，成功「冧掂」林峯！

張馨月（Carina）擁有173cm的高䠷身材，相當Fit！（IG@carina.xin）

極速融入林家

林峯與吳千語分手後，即傳出他獲父母安排與Carina相睇。去年3月林峯被影到同Carina同遊主題公園，戀情隨之曝光。之後兩人多次甜蜜出遊，Carina更深得男友家人和朋友歡心，在短時間內就已經打成一片。今年1月林峯帶女友回鄉祭祖並一起過年，出席好友聚會時也有帶埋Carina，早前堂妹林夏薇生日，林峯亦有帶同女友一起。當時Carina與薇薇拍了不少合照，更嘟嘴扮咀嘴，可見她們感情要好，Carina在婚前就已經徹底融入男友的生活圈。

早前林夏薇生日，林峯亦有帶同女友一起出席。（IG@rosinalam）

林峯帶埋女友出席好友聚會，Carina完全融入男友的生活圈。（微博圖片）

作風低調不拜金

今年29歲的Carina擁有甜美樣貌和173cm的高䠷身材，2010年參加內衣模特兒大賽奪得亞軍而入行。Carina除了工作需要穿着性感服裝外，私底下打扮低調，翻看她的微博和IG，多數都是她的生活照，平時以T恤牛仔褲或運動風穿搭為主。熱愛運動的Carina更考取了健身教練牌照，不時會在網上分享運動短片。

Carina私底下打扮低調，平時以T恤牛仔褲或運動風穿搭為主。（IG@carina.xin）

+ 6 + 5 + 4

入得廚房出得廳堂

Carina自從同林峯拍拖後，一有空餘時間就會來港陪男友。從她分享的照片中，可見她還會親自下廚，而且看她炒菜和揸刀的姿勢，都算是有模有樣，似乎廚藝不錯。雖然菜式普通，但Carina用心準備，這份心意比任何東西都貴重，相信這也是她成功俘虜男友林峯的重要因素！

Carina仲會親自下廚，有模有樣。（IG@carina.xin）

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