【金鐘獎2019】《我們與惡的距離》橫掃6大獎　賈靜雯首奪視后

第54屆「電視金鐘獎」今晚（5/10）在台北國父紀念館舉行頒獎典禮，全晚最大重點，莫過於獲得14項提名的劇集《我們與惡的距離》最終能否囊括所有獎項，而劇集最終亦沒有令觀眾大跌眼鏡，奪得6個大獎，先有呂蒔媛奪得「戲劇節目編劇獎」、後有曾沛慈和溫昇豪分別贏得「戲劇節目女配角獎」和「戲劇節目男配角獎」，以及「戲劇節目導演獎」和終極大獎「劇戲節目獎」。

點擊下圖觀看曾沛慈和溫昇豪得獎場面：

雖然吳慷仁飲恨「戲劇節目男主角獎」，但賈靜雯卻為拍檔扳回一城，奪得「戲劇節目女主角獎」，首次成為「金鐘視后」。從頒獎嘉賓劉以豪、丁海寅手中接過獎座後，她便發表謝辭，指自己完成學業後第一份工作便是表演，亦從來沒有停止過：「多謝《我們與惡的距離》的台前幕後，我會繼續努力下去，不管是什麼角色，都會用盡全力去演。」又特別感謝老公修杰楷，非常Sweet。

【專訪】憑《與惡》首奪金鐘視后 賈靜雯讚劇本出色：睇完就想演

賈靜雯入行30年終憑《我們與惡的距離》角色首奪「金鐘視后」。（YouTube/@2019第54屆 廣播電視金鐘獎 2019 54th Golden Bell Awards）

《我們與惡的距離》奪終極大獎「戲劇節目獎」。（YouTube/@2019第54屆 廣播電視金鐘獎 2019 54th Golden Bell Awards）

金鐘得奬名單：

【戲劇節目獎】《我們與惡的距離》

【戲劇節目導演獎】林君陽／《我們與惡的距離》

【戲劇節目女主角獎】賈靜雯／《我們與惡的距離》

【戲劇節目男主角獎】龍劭華（陳坤倉）／《菜頭梗的滋味》

【戲劇節目男配角獎】溫昇豪／《我們與惡的距離》

【戲劇節目女配角獎】曾沛慈／《我們與惡的距離》

【戲劇節目編劇獎】呂蒔媛／《我們與惡的距離》

【戲劇節目新進演員獎】梁舒涵／《女兵日記》

【益智及實境節目主持人獎】黄子佼、吳姍儒／《一呼百應》

【益智及實境節目獎】《一呼百應》

【綜藝節目主持人獎】黃子佼、卜學亮／《超級同學會》

【綜藝節目獎】《聲林之王》

【電視電影獎】《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》

【迷你劇集獎】《奇蹟的女兒》

【迷你劇集（電視電影）導演獎】陳慧翎、余慧君／《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》

【迷你劇集（電視電影）編劇獎】靳家驊／華視金選劇場-《夏之橘》

【迷你劇集（電視電影）男主角獎】吳朋奉／公視人生劇展《第一響槍》

【迷你劇集（電視電影）女主角獎】鍾欣凌／《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》

【終身成就獎】張小燕

【非戲劇類節目導播獎】李麗芳／《台視17Q》

【非戲劇類節目導演獎】劉嵩／《農村的遠見》

【節目創新獎】《台灣特有種》

【非戲劇類節目攝影獎】楊守義、彭之軒、LUCAS KAO、陳耀寬、凌柏瑋／《透視內幕 棲蘭秘境馬拉松》

【非戲劇類節目剪輯獎】洪瑞憶／《呦呦自在楊英風》

【生活風格節目主持人獎】大霈（李霈瑜）／《水下三十米》

【生活風格節目獎】《水下三十米》

【迷你劇集（電視電影）女配角獎】陸弈靜（丁怡境）／公視人生劇展-《3天2夜》

【迷你劇集（電視電影）男配角獎】黃鐙輝／《奇蹟的女兒》

【迷你劇集（電視電影）新進演員獎】梁湘華／公視人生劇展-《最美的風景》

【迷你劇集（電視電影）新進演員獎】

【兒童少年節目主持人獎】Lan-pao（薛紀綱）／《Kakudan時光機》

【兒童少年節目獎】《台灣特有種》

【動畫節目獎】《小兒子》

【戲劇類節目剪輯獎】吳姿瑩／《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》

【戲劇類節目攝影獎】韓紀軒／《憤怒的菩薩》

【美術設計獎】吳若昀、黃明仁、賴琬婷、王重治、姚良奇、林佳齡／《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》

【燈光獎】許世明／《靈佔》

【音效獎】高偉晏、張劭庭、嚴唯甄／公視新創短片-《最後一次溫柔》

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】吳奕蓉／《幕後有藝思》

【人文紀實節目獎】《藝術很有事》

【自然科學紀實節目獎】《打開社會事件S檔案》