【金鐘獎2019】賈靜雯首獲視后提名　出道29年曾被封古裝女神

憑劇集《我們與惡的距離》首獲第54屆台灣金鐘獎－「戲劇節目女主角獎」的賈靜雯在台灣出道至今已經29年，參演過數十部電視劇的她曾是台灣的戲劇一姐，但從未獲得過任何演技相關的提名。2000年代初，她曾將工作重心移師內地，經過大概15、6年的打拼，終於憑《我們與惡的距離》再度回歸台劇市場，更因此首次獲得視后提名。雖然之前賈靜雯的演技未獲獎項的加冕，但其實她亦曾成就了不少經典角色，當中最為人所認識的都是古裝角色，例如《七世夫妻之梁山伯與祝英台》中的祝英台、《倚天屠龍記》的趙敏等等，賈靜雯更是當年的「古裝女神」之一。

6大造型見證賈靜雯的凍齡傳說：

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但要說最性感的，肯定是賈靜雯在2002年拍攝內衣廣告。（亨利市Facebook）

經歷兩段婚姻

賈靜雯於2005年與富家子弟孫志浩結婚，並在同年誕下長女孫翎茜。有傳婚後的賈靜雯為了事業不停拍攝，在家閒著的孫志浩卻在外花天酒地，更有傳媒拍到孫志浩在賈靜雯產女前一晚還酒駕載美女。自此以後二人婚變的新聞推陳出新，終於在2010年7月正式宣布離婚。離婚後，賈靜雯又因與孫志浩因為爭奪女兒的監護權一度對薄公堂，最終賈靜雯獲勝。直至2015年，賈靜雯與比她年輕9歲的台灣演員修杰楷結婚共譜姊弟戀，當時44歲的她正式踏入第二段婚姻。其後，賈靜雯更先後在2015、2017年先後為修杰楷誕下二女，而孫翎茜亦表示過很接受修杰楷這位後父，如此一家5人相處融洽，與幸福美滿劃上等號。

賈靜雯的二女、么女很可愛：