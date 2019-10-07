何超盈宣布婚禮押後兩年　由葡萄牙古堡搬去大英博物館舉行

超盈大肚時擔任姐妹團，不久將來就到佢自己披嫁衣啦。（資料圖片）

唔少女士夢寐以求擁有一個古堡婚禮，著住超長拖尾婚紗好似公主一樣出嫁，不過賭王千金何超盈就取消原定嘅古堡婚禮，更為咗另一個更特別嘅地方，將婚期押後兩年﹗

何超盈同未婚夫辛奇隆（Thomas），6月已經舉行過大禮儀式。（微博：＠何猷君MarioHo）

何超盈囡囡荷包蛋首曝光 改名Audrey Rose源自柯德莉夏萍

何超盈8月剖腹誕下囡囡「荷包蛋」Audrey，之後一直未有露面。佢同未婚夫辛奇隆（Thomas）原定於明年9月，到葡萄牙古堡舉行婚禮，但最近傳出將會押後，地點更由葡萄牙改到英國大英博物館。

四太透露荷包蛋依家已經超過十磅重，暫未決定會唔會擺百日宴。（IG圖片）

原來超盈係大英博物館贊助理事之一，與博物館關係密切，婚禮時更會以荷包蛋名義，同博物館合作一個大型計劃。超盈仲話婚禮延期，係希望到時囡囡識行，可以擔任爸爸媽媽嘅花女。

超盈婚禮將改到大英博物館舉行。（大英博物館官方網站）

大英博物館係位倫敦嘅綜合博物館，成立於1753年，目前博物館擁有800多萬件展品，係世界上規模最大、最著名嘅博物館之一。原來博物館亦會外借舉行活動，好似9月中舉行咗2020年春夏倫敦時裝周。

成立於1753年嘅大英博物館，係世界上規模最大、最著名嘅博物館之一。（視覺中國）

大英博物館有時都會外借舉行活動，好似九月初舉行2020年春夏時裝周。（視覺中國）

睇返博物館官方網站，有8個場地都適合舉行活動或婚禮，好似Great Court宴會可容納400人，另外Egyptian Sculpture Gallery可容納250人宴會，官網照片可以睇到，場地空間感十足，配以大型婚禮佈置，奢華同藝術氣息並重，相信超盈到時嘅世紀婚禮一定轟動全球。

Great Court係最大嘅活動場地，舉行宴會可容納400人。（大英博物館官方網站）

Egyptian Sculpture Gallery亦相當適合舉行婚禮。（大英博物館官方網站）