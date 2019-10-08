【金宵大廈】47歲康華演活「美魔女」一角　不滿合成照Key得太假

康華在《金宵大廈》中主演其中一個單元《美魔女》。這單元是說康華飾演「雪花賓館」老闆Yuki姐，年紀漸長下，剛好她撞見一名滿面皺紋的女士，看過中醫後便回春。是女人也愛貪靚，因此她便尋找這名中醫想要保持青春。

康華做「美魔女」冇難度，佢本身就係屬於「美魔女」。（網上截圖）

《美魔女》單元中有一幕就是要拍下她浸在一個血色浴缸中，拍攝這一幕對她來說是最辛苦，「其實拍呢個環節拍咗好耐，浸到個浴缸漏水。同埋浴缸裡面放咗好多血漿同利賓納，每次浸完上嚟我都畀工作人員話我好甜，我每次起身都畀人叫走開，大家都怕被蟻咬。」

浸浴很多裸露場面，康華笑言那時候穿了潛水妝，務求效果突出，而幸好當時是女導演，所以現場不太尷尬。（網上截圖）

另一焦點一定是劇中康華將自己的頭合成了一個性感模特兒身上的照片，在電視機看到的觀眾一定是覺得TVB性感尺度遠超以前。效果其實非常好，不過康華直言不太滿意：「其實呢張相監製要求過影兩次，好似話唔合格。最後搵一個模特兒拍，著咗好性感嘅衫，叫佢現場影完KEY我個頭上去。但我有啲尷尬，KEY個頭上去KEY得唔自然，我喺係現場睇覺得怪，可能我心理上有少少問題。」

康華在劇中被網民大讚保養很好。（網上截圖）

現年47歲的她看上去和30多歲的女士其實並沒有太大分別，康華接受《香港01》的電話訪問時候除了分享保養秘訣之外她坦言自己不算保養得很好：「我多謝觀眾同網民讚我，我唔覺得我Keep得好，喺呢行Keep得比我好更大有人在。而我都係一得閒就去美容院做美容，美容院嘅朋友經常介紹新產品我都好勇於嘗試。當然做運動都飲食方面都要注意，飲食我都係食豆腐同飲湯多，好少食煎炸食物，過咗九點我都唔會食架啦。」