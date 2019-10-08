王菲13歲女兒被爆蒲夜店　李嫣IG親解：學校晚會而已

天后王菲的女兒李嫣從小就是話題人物，現年13歲的她繼日前被踢爆遠赴瑞士入讀當地一間著名寄宿學校College Alpin Beau Soleil之後，近日又傳出她小小年紀去夜店大玩特玩，網上流傳出其燈紅酒綠的照片，隨即在網上引起討論。對此李嫣似乎非常不滿外界的猜測，就在其社交網站Instagram專頁作出反擊。

王菲在2006年為李亞鵬生下女兒李嫣。（視覺中國）

只有13歲的李嫣遠赴瑞士讀書不到一個月時間，就已經極快速地融入當地生活。從網上流傳出的照片所見，身穿黑色外套臉上施以脂粉的她打扮成熟，披着長髮擺出Chok爆Pose，與以往清新可愛的形象非常不同。而且此環境裝飾昏暗霓虹燈光味道甚濃，讓不少人猜測她應該在當地夜店遊玩，使網友有感指出此年紀去夜店玩似乎不妥。

面對着一張照片就引來廣大網友猜測，李嫣亦似乎忍無可忍就在Instagram作出反擊，親自回答大家的疑慮：「學校晚會而已這都哪兒跟哪兒。學校辦的慈善趴體就成夜店了？」原來只是一場誤會而已，看來網友們真的多慮了。

李嫣這個裝扮好成熟。（娛婆微博圖片）

李嫣在其instagram作出反擊。（星綜屏影微博圖片）

另外，李嫣目前就讀的學校在瑞士College Alpin Beau Soleil，是一間非常貴族的寄宿中學之一。據指學生來自50個國家，而每個國家學生都不能夠超過總人數的10%。而學費方面在2019-20年度大約十萬零八千瑞士法郎，折合港幣約86萬。還有二萬零八百三十五瑞士法郎（約16萬多港幣）附加費用「Sport, Expeditions, Cultural & Academic Activities Expenses」， Annual Trip Charge六千瑞士法郎（約4萬多港幣），校服費都要近六千瑞士法郎，一年計落使費高達過百萬港元，使不少網友都驚嘆不愧是天后的女兒啊！

李嫣在瑞士就讀的貴族中學。（College Alpin Beau Soleil官網圖片）