李榮浩一個月減16磅　分享餐單及瘦身要點

做藝人就算幾瘦都好，因為電視16比9拉闊咗嘅關係，都無可避免要KEEP FIT甚至減肥。上個月剛剛同楊丞琳領證結婚嘅李榮浩，出道以來都係行實力派路線，高高瘦瘦同個肥字扯唔上關係，但早2日佢就透露自己一個月減咗16斤（磅），嚇壞唔少網友。

楊丞琳李榮浩上個月正式成為合法夫妻。（微博：李榮浩）

上星期佢忽然話自己一個月減去16斤（微博：李榮浩）

李榮浩10月8日於微博分享自己減肥心得，佢話自己一日只食一餐「午餐（水煮雞胸肉 水煮西蘭花 水煮紅薯），戒掉一切精細的澱粉（米和面）」除咗飲食，每日仲要做一小時運動，有氧或重量型都可以。李榮浩仲點出好緊要嘅一點「早睡（比運動還管用）」

講認真，李榮浩同個肥字邊扯得上關係……（微博：李榮浩）

早瞓對減肥有幫助真係新觀點喎，原來係因為瞓咗無咁易覺得餓：「當你深夜饑餓難忍時，要想此時此刻脂肪正在被消耗，一切都是值得的。」以上幾點最少要堅持一個月：「堅持一個月以上（如果只能堅持兩三天建議不要開始，純屬浪費感情和生命），一個月後如果依然不瘦，建議改變自己的審美，覺得越胖越好看，以後就再也不用減了，一勞永逸。」