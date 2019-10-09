ViuTV 2020 節目曬冷騷　影后Stephy強勢加盟仲有「浩南哥」出山

《ViuTV2020年節目發佈會》今日（9/10）於九龍灣展貿中心隆重舉行，一眾出席演員包括有鄧麗欣、鄭浩南、徐天佑、吳海昕、歐錦棠、談善言、吳肇軒等，場面星光熠熠。香港人氣組合ERROR打頭陣進場上台表演勁歌熱舞，為節目發佈會揭開序幕，率先炒熱全場氣氛。

ERROR率先出場炒熱氣氛！（葉志明攝）

ViuTV繼2019年推出多套膾炙人口的劇集，有《婚內情》、《詭探前傳》及《教束》等，為承接強勢，今次將繼續大膽創新，注入更多新元素，強勢推出六套重頭劇，包括有青春勵志劇集《男排女將》、愛情奇幻劇《二月廿九》、勵志動作劇《打天下》、黑色幽默《地產仔》、愛情懸疑劇《歎息橋》及黑色奇幻劇《黑市》極級猛片一籮籮。

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發佈會其中一個驚喜，當然是年度壓軸盛事《全民造星2》，大師MIRROR即將加入戰局，兩屆師兄弟以全新混戰賽對決，並加入新評判及重量級導師陣容助陣，誓必掀起龍爭虎鬥，定必發掘更多潛力新星。

MIRROR出場令現場歡呼聲不斷。（葉志明攝）

除了自家製精彩節目外，ViuTV對觀眾都非常細心，搜羅世界各地優質知性旅遊節目《台灣X山步行》、《萬遊攻略》、《金剛旅行神團》、《做世界》、《亞洲早晨》及《寂寞是幫凶》，帶領觀眾一起「眼睛」去旅行。眾多劇集節目中，相信最令人期待的一定是「浩南哥」鄭浩南出山拍劇，事隔16年後再拍港劇，除他之外，還有金像最佳新演員胡子彤，更有ERROR成員郭嘉駿及MIRROR成員邱士縉，相信對觀眾有一定吸引力。