徐天佑認發表感受後工作減少：影響一定有但我想做返自己

ViuTV周三（9日）舉行2020年節目發佈會，宣佈來年的六部電視劇，徐天佑將在電視劇《二月廿九》中擔任男主角Ryan，他說在收到劇本時已經覺得很吸引：「睇完劇本就即刻應承，因為題材同故事都好有趣，幾有信心大家都會鍾意。」自己在選擇角色方面亦十分看重劇本：「睇下適唔適合自己、仲有係唔係能力範圍，之前做舞台劇《尋常心》演舞台劇，我都有一刻考慮過做唔做到。」

徐天佑是次與劉俊謙、吳海昕合作，談到彼此之間很是合拍，連喜歡的音樂趣向也差不多，所以挺期待接下來的合作。（葉志明攝）

徐天佑近來對香港社會議題頻頻發聲，問到會否怕影響工作，天佑說：「我諗大家都略知一二，始終我係一個演員，做返自己嘅本份，工作上面影唔影響就多多少少一定會有；但我想做返自己，講返自己應該講嘅嘢，呢個比自己損失嘅更加重要！」

徐天佑認為演舞台劇是別一種演繹，而演《尋常心》時自己亦特意花了兩個月時間找老師上課準備。（葉志明攝）

+ 4 + 3 + 2

談到會否之後不能在內地辦演唱會，天佑就說其實SHINE在過往這一年都是在香港活動的計劃：「其他嘅影響就公司會清楚啲。」天佑前陣子在個人Facebook回應網民：「NO MORE SHINE」談到與隊友又南的關係，他說：「當時公司有出聲明回應咗，咁我呢個時候都要尊重返公司講嘅嘢，如果我再重新答又有自己嘅睇法就唔應該。」問到會否短期內都不會以組合SHINE的形式出現，天佑說：「暫時都唔會，我一路有靈感做自己嘅音樂，暫時都唔會以組合形式出現。」天佑說已經有一陣子沒有與又南聯絡：「少啲聯絡囉，但冇理由唔係朋友。」