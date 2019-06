【逃犯條例】徐天佑連日表態　「奀星論」獲網友讚貼地

《逃犯條例》的修訂在社會引起軒然大波,不少市民高度關注事態的發展,在演藝界的藝人也不例外,Shine成員徐天佑在6月12日警方暴力鎮壓和平示威者那天,將Facebook個人頭像轉成全黑,引來持相反意見的網民貼上舉中指貼圖回應,而天佑亦貼出相同的貼圖反擊;另亦有網民留言:「奀星做乜轉頭像?」天佑則霸氣回應:「關你叉事。」同時引來不少網民因此特意留言支持。

徐天佑的敢言引來不少網友留言支持。(徐天佑IG/@chuihammer)

徐天佑及後亦沒有礙於藝人的身份而避談政治,在6月16日父親節當天、也是民陣宣布有200萬(警方稱33.8萬)香港市民上街遊行的那天,天佑在Facebook寫道:「我老竇生前好撐我,如果佢仲在生,今日我一定會捉佢去街度行返幾粒鐘。」又在6月17日呼籲大眾登記做選民。6月20日天佑上載了一張舞台劇《尋常心》主演們接受訪問的照片,並寫道:「舞台劇做訪問。記者問:『⋯⋯你哋點睇?』我哋幾個互望:『你點睇吖?』『你點睇呀?』『我點睇?你點睇?』『問緊你點睇呀?』『你呀?』『你點睇呀?』『都話你點睇囉?』『我點睇?你點睇呀?』妖!你班友!個個卸膊!!」疑似在暗諷卸責文化。

徐天佑上載了一張舞台劇《尋常心》主演們接受訪問的照片,更有趣地寫了一段演員們互相卸責的對話。(徐天佑/@chuihammer)

周五(21日)徐天佑又以「奀星」為題寫下了一些文字,他憶起自己過去曾經在壓力之下放下自我:「我記得入行第一首歌派台前一晚,我同監製講我之後會如常拖住我女朋友周街逛,點知首歌一出街第二日我就同記者講我冇拍拖,人類總會喺龐大外在壓力之下自然地放下自我。」他續言:「呢排我成日好感動,因為見到一班年青人,佢哋守護緊自我價值、我哋社會嘅價值而奮鬥。」

最後他呼應題目寫道:「奀星?咁係咪星?天上面啲星?即係近地球啲?易捉摸啲?貼地啲?貼地啲咁咪好囉,因為我哋都係香港人!」作家林日曦及後評論道:「就當係奀星。奀,因為不大,保持赤子之心,就會自然發亮。支持你!」

+ 5 + 4 + 3

全文:

奀星、明星、大星、巨星都係一個大眾幻覺

“Star is an illusion what public call you” Bruce Lee

我十五六歲就入行 當時未知自己想點

不過

我知道我係想做一個演員(Actor)

而我又好鍾意音樂 我想做一個音樂人(Artist)

我屋邨出身 想搵食 想做個香港人

我記得入行第一首歌 派台前一晚

我同監製講我之後會如常拖住我女朋友周街逛

點知首歌一出街第二日 我就同記者講我冇拍拖

人類總會喺龐大外在壓力之下自然地放下自我

然後

有一日自我成熟 又有可能會擔心其他問題而繼續忘記自我

「自我」其中主要元素是人類互相之間共通的價值觀

呢排我成日好感動

因為見到一班年青人

佢哋守護緊自我價值 我哋社會嘅價值 而奮鬥

喺我度留言「舉中指」嗰位朋友都係一位年青人

點解佢嘅價值觀係咁?

點解佢要去人哋個Facebook舉中指?(有人留言話佢好似係盧偉聰啲下屬喎?)

因為佢嘅價值觀同我哋唔同,佢覺得自己啱,所以我回覆佢乜嘢都冇用,唯一可以講就係「關佢叉事」(但其實真係關佢事架)

奀星?咁係咪星?天上面啲星?

即係近地球啲?

易捉摸啲?貼地啲?

貼地啲咁咪好囉

因為我哋都係香港人

#我講嘅嘢只代表徐天佑本人