【王冠】23歲美少女演戴妃超神似　超新星靠氣質撼贏一姐奪角色

Netflix皇牌劇集《王冠》（The Crown）改編自英女王生平，除了看飾演年輕時期的英女王的女主角Claire Foy精湛演技，製作亦非常精細，更是史上最揼本劇集之一，每集拍攝花費高達1300萬美元（約1億港元），難怪在連英女王本人都喜歡收看，更在爛番茄奪得90%的高分！最近Netflix就宣布第三季將會在11月17日上架，而第四季已在8月開始拍攝。

點擊下圖睇真兩位「英女王」：

戴妃現身第四季 劇迷超期待

在即將上架的第三季中，英女王伊利沙白二世正式步入中年，所以改由英國國寶級演員的Olivia Colman接棒，而劇情亦會描寫英女王妹妹瑪嘉烈公主（Helena Bonham Carter飾）的故事，新一季預告正式在上月尾推出後，令劇迷引頸以待。不過同時大家都非常留意第四季的拍攝消息，事關戴安娜王妃這個角色將會出現，而大家更對飾演戴妃的新星Emma Corrin抱很大期望。

近日有網民公開一輯第四季片場的照片，其中一幕就是重現戴安娜王妃跟查理斯王子於1983年前往澳洲探訪的場景。照片中Emma Corrin跟當年的戴妃造型一樣穿上白色長裙，孭着白色袋，加上一頭金色短髮，令大批網民嘩然，並寫道「點解可以似到咁！」、「簡直就係戴妃本人！」等留言。

點擊下圖Emma Corrin與戴妃有幾似：

+ 2

零戲劇經驗 靠氣質爭贏Keira Knightley

其實編劇Peter Morgan早於今年4月時，曾經向外國傳媒點名大讚Emma Corrin，指她雖然沒有沒有任何戲劇經驗，但在劍橋大學中修讀教育、英語及話劇，並靠其獨特氣質和神韻都跟戴妃很相似而奪得角色。另外，在還未確認戴妃一角前，角色呼聲最高的是Keira Knightley和《不得鳥小姐》（Lady Bird）的Saoirse Ronan，最後竟然由這位新人奪得，相信劇迷會更加期待第四季的來臨！

點擊下圖看更多Emma Corrin的靚相：