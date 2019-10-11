黑澀會成員被揭14年前惡行！網民案件重組尋真兇　背後真相超意外

藝人Apple（黃暐婷）9月30日登上台綜《小明星大跟班》爆料，當年《我愛黑澀會》淘汰賽中有A美眉故意不告知B美眉走位更改，最後A美眉被淘汰家長還衝去質問黑人（陳建州），原本網友都還沒發現究竟是誰，但卻因為YouTube演算法發現了一段2005年12月1日的淘汰賽影片。

Apple爆料有美眉故意不告知走位更改。（Youtube@小明星大跟班）

Apple爆料當年其中一次淘汰賽時，A美眉和B美眉彩排後，A美眉被舞蹈老師告知要更改走位，怎料正式表演時：「跳到要走位的地方，只有有接收到指令的A走位了，走位的時候那個B就傻眼了，她就想說『怎麼跳一跳跟我們原本彩的時候不一樣』，我們都覺得應該是A美眉故意不講的。」

因為賽制並不是組別競賽，而是個人競賽，如果想為了贏不擇手段的確有可能發生A美眉故意不講的事情。丫頭加碼爆料，A美眉被淘汰後家長還衝去休息室質問黑人：「為什麼淘汰我女兒！」然而，因為《我愛黑澀會》是2008年播出的節目，當年YouTube還不發達的狀況下現在還能看到的影片有限，因此大家就當一個八卦聽聽就過去了。

丫頭說A美眉被淘汰後，A美眉的媽媽大罵。（Youtube@小明星大跟班）

怎料有網友發現，看《小明星大跟班》這集節目時旁邊的第一個推薦影片就是2005年12月1日時鬼鬼第一次參加淘汰賽的片段，點開來可以發現，當年16歲的鬼鬼聲音低沉、講話又慢，和隊友小姵成對比，一起表演草裙舞時從一開始就舞蹈不一致，到中間小姵開始連續走位，到後面鬼鬼整個傻眼站在原地。

鬼鬼和小姵表演時發生走位狀況。（《我愛黑澀會》節目截圖）

其實鬼鬼也講過一樣的故事，她上2016年11月7日播出的《18歲不睡》時，提到一起表演草裙舞的夥伴跳錯，但最後是對方被淘汰，錄影結束後對方家長直接大罵「為什麼淘汰我女兒」，當年只有16歲的她嚇得半死，主持人愷樂也亮出了資料照就是和網友看到的同一場。對比下來Apple的爆料也被破了案：「更改走位不告知另一位美眉，結果害自己被淘汰」的主角就是鬼鬼和小姵。

鬼鬼在《18歲不睡》講過一樣的故事。（YouTube@CTI Entertainment）

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