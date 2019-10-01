黑澀會瑤瑤誤踩韓國戀愛禁忌？　黃喬歆：讓我非常不好意思！

瑤瑤（黃喬歆）跟小5歲韓籍男友李振遠（Andy）交往近2年，起初從書裡得知南韓家長不太喜歡外國媳婦（或女婿），但經過長期相處後，男友父母總是無微不至地照顧她：「我去韓國的時候，因為跟男友比較晚睡，隔天接近中午才起床，沒想到一出門男友媽媽做了一大桌菜，讓我非常不好意思又覺得很暖心。」

瑤瑤有次和男友睡太晚，起床卻看到準奶奶已煮好一桌菜。（IG@qiaoxinhuang）

不只這樣，瑤瑤向《中國時報》透露李振遠的媽媽有次跟朋友去旅遊時，還要上班的男友爸爸出門前還先幫小倆口準備早餐：

真的讓我非常不好意思。

談起爸媽對男友的態度，她坦言兩老本來不太能接受姊弟戀：「但這些日子下來，我們感情一直很穩定，他們雖然還沒見過他，但總算鬆口要我把男友帶回家讓他們看了。」

瑤瑤日前和男友（中）家人們出遊。（IG@qiaoxinhuang）

說起跟李振遠相識、相戀的過程，瑤瑤曾透露是在語言交換APP上認識，但她受訪時進一步表示，一開始其實看不慣對方出手闊綽的個性，她當時忍不住心想：「我自己賺錢自己花，哪輪得到你來？」

瑤瑤目前與韓籍男友穩定交往中。（IG@qiaoxinhuang）

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進入冷淡期的那段時間，李振遠仍天天噓寒問暖，怎料男友有天突然斷了聯繫，瑤瑤反而覺得很奇怪，主動聯絡後才又開始見面約吃飯，後來才得知男方之所以對她花錢花得很大方是因為南韓文化，兩人解開誤會後便順理成章地交往了。

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