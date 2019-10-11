【多圖】明日花綺羅孖闊少豪派三億日圓　桌上堆滿現金勁浮誇

現年31歲前AV天后明日花綺羅自引退AV界後，人氣依舊不減，更成功轉戰時裝界發展，先後推出個人泳衣品牌和自創時尚品牌，更正計劃在東京涉谷開設了美容診所，愈來愈來貴！明日花綺羅繼今年年初大曬一堆Hermès橙色盒小山丘，令不少網友羨慕又妒忌後，她日前就幫一名神秘闊少SM豪派三億日圓（約2,190萬港元）。

明日花綺羅人氣依然高企，之前更被選為「最想整容變成的名人」冠軍！（IG/@asukakiraran）

明日花綺羅上載了兩張堆滿現金的照片，身旁更有一個在去年引起全球瘋搶，價值高達10.4萬美元（約81萬港元）Louis Vuitton X Supreme的行李箱，相當奢華！據知這名神秘闊少SM準備豪派三億日圓（約2,190萬港元），而首期先會派發一億日圓（約730萬港元），名額總共100個。而明日花綺羅將會協助他派一千萬日圓（約73萬港元），挑選10人平均攤分。

身後的行李箱都唔少嘢！（IG/@asukakiraran）

SM話要回饋社會！（IG/@x_x_xsmx_x_x）

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這名神秘闊少SM到底何方神聖？31歲的SM自稱來自沖繩，因為一句說話在自己高中畢業後便到歌舞伎町工作，當時年僅22歲儲夠一億日圓後辭職，翌年轉行在時裝界發展。他經常上載自己周身名牌富貴Look，更聲稱其品牌現時每年總銷售量超過100億日圓（約7.3億港元），果然貧窮限制了人的想像力！

不少粉絲都留言希望成為幸運兒！（IG/@x_x_xsmx_x_x）

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