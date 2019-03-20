明日花綺羅曬Hermès被質疑扮富貴　影收據反擊：唔知點買空盒！

每位男士心目中都有部DREAM CAR，女士就應該係想擁有殿堂級名牌手袋。日本女優明日花綺羅早幾日曬出2張靚相，見到一堆Hermès橙色盒小山丘，留言話：「白色情人節被淹沒了﹗」仲加上Hashtag 「HermèsTower」除咗令女士們既羨慕又妒忌，仲被部分網友攻擊佢曬命，仲質疑佢只係得空盒扮富貴。

明日花綺羅去年宣布退出AV界，轉向時尚名人界別發展，不過佢依舊喺IG上載性感福利照。（明日花綺羅IG）

明日花3月16號上載呢兩張相，話係白色情人節禮物。（明日花綺羅Twitter）

+ 10 + 9 + 8

橙色盒好多人都認得，但有啲精明網友就認得，禮物盒上絲帶係幾年前舊款式，質疑明日花曬舊貨定空盒？收到禮物影相文上網開心share本身好正常，相信明日花都估唔到會引來咁多Haters攻擊，仲有好多人打去相關店舖查詢。

SHOW禮物照搞到被攻擊，明日花都馬上搵百貨公司寄來單據，証明自己清白。（明日花綺羅Twitter）

事隔2日，明日花終於發聲，佢上載一堆百貨公司收據，另外又將手袋同鞋放喺盒上面留言話：「呢啲禮物的確係我喺2016年收到的，於高島屋百貨公司購買，呢啲收據係我問佢地寄返俾我，好抱歉呢次令百貨公司方面受到影響。有人話呢度全部係空盒，但事實上裡面全部有貨物，我亦唔知道原來可以單買空盒。」送禮人士都估唔到惹起掀然大波，即刻再送2個Hermès手袋賠罪，明日花都可算是因禍得福啦。

收禮物都無端端俾人鬧，送禮者即刻送多兩個名牌手袋俾明日花賠罪。（明日花綺羅Twitter）