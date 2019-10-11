K-pop復仇者聯盟SuperM任The Ellen Show嘉賓　被狂追問感情狀況

韓國新人團體SuperM以美國市場為目標，由SHINee的泰民、EXO的伯賢與KAI、NCT127的泰容與Mark、WayV的Ten與Lucas成員組成，七名成員均屬隊中人氣成員，故SuperM有「K-pop復仇者聯盟」之稱，無論在成員組合、資源方面起點都可說是十分高，甫在美國出道就登上名嘴Ellen DeGeneres主持的節目《The Ellen Show》，吸引眾多粉絲到場支持。

KAI親自講解「Jopping」是「Jumping」加「Popping」的組合字，又示範舞步。（YouTube／@TheEllenShow截圖）

《The Ellen Show》一如既往的慣例，主持Ellen DeGeneres與嘉賓的對談時間其實僅數分鐘，雖然如此，但SuperM仍一次過滿足了粉絲的3個願望！除了KAI與眾成員一起教主持Ellen大跳新歌《Jopping》的標誌舞步；因為SuperM的粉絲們還未定官方粉絲名（例：SHINee的粉絲叫SHINee World、EXO的粉絲叫EXO-L、NCT的粉絲叫NCTzen），所以Ten希望Ellen DeGeneres提議，Ellen提出了「MJoppers」遭粉絲拒絕，Ellen佯裝生氣地說：「好吧，那你們想一個更好的！」Mark透露他們有「K-pop復仇者聯盟」之稱，所以提議當成員們喊「SuperM！」時，粉絲就要如《復仇者聯盟 》電影中英雄集結時那樣喊出：「Assemble！」引來粉絲們笑聲不斷。

SuperM為觀眾帶來兩首新歌《Jopping》、《I Can't Stand the Rain》的舞台，將現場氣氛推到最高點。（Instagram／@superm）

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訪問接近尾聲時，Ellen就很識做地代一眾粉絲問了大家都好奇的問題：「你們全部單身嗎？」，7位成員都一致說：「Yes！」令粉絲們很是滿意。Mark笑着反問Ellen為什麽對這件事好奇，她表示：「這是我的工作，我想她們（粉絲）開心；你也不知道未來會發生什麼。」最後SuperM更為Ellen送上驚喜，就是即場捐贈5萬美金（約39萬港元）予Ellen基金會，以保護動物，認真識做！