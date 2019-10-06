EXO Kai率SuperM華麗出道　SM娛樂豪擲800萬美金租宿舍

由韓國SM娛樂和Capitol Music Group合作推出的新組合SuperM日前正式出道，成員由SHINee泰民、EXO伯賢、Kai、NCT泰容、Ten、黃旭熙Lucas和Mark組成，結合了各隊中的人氣成員，絕對可被譽為新一代復仇者聯盟。組合主攻美國市場，其規模和格局都相當盛大。

SuperM推出同名專輯，並以《Jopping》作為組合的出道曲，MV公開短短兩天已累積了近1500萬的點撃率，可見組合的高人氣。MV中7位成員帥氣指數爆燈又遠到杜拜取景，亦見到直升機和類似坦克車的大型車輛登場，可見單是MV已投放了不少資源。SuperM目標為向海外宣揚K-Pop文化，為了谷盡銷量，公司不惜工本向預購演唱會門票的粉絲送專輯，而且更把簽名會的入場費調低至20元美金（約156港元）。比起韓國的簽名會，粉絲購上百張專輯仍未能中籤，海外的粉絲福利真是好到不得了。

SuperM昨天在美國正式出道，李秀滿亦有到場見證。（FB/@ SuperM）

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SuperM 顧名思義要做世界第一，SM娛樂當然落重本，以800萬美金（約6270萬港元）租下大型度假屋作為成員的宿舍。早前官方在IG上傳一張SuperM在泳池旁的近照，當時Kai、Lucas和伯賢大曬肌肉成為焦點，但粉絲都未有發現，原來成員身後的泳池正是宿舍附屬的大型設施，可見公司對這次計劃的重視。組合將於9日登上著名節目《The Ellen Show》後，亦隨即於下月11日開展10場的美國巡演《We Are The Future Live》，希望成員又要兼顧原組合的同時，不會累倒身體。

SM娛樂豪擲800萬美金，租度假屋作為SuperM宿舍。（FB/@idolinews）