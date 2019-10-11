網漫《女神降臨》作者曬非現實S字身型　公開減肥方法兩個月減7kg

韓國人氣網路漫畫《女神降臨》連載一年多，累績了不少忠實讀者，之後也將會被拍成電視劇。今年3月NAVER Webtoon第一次公開《女神降臨》作者「喵咪（야옹이）」的廬山真面目，引起網友熱烈討論，皆因作者根本在畫她自己，除了與漫畫角色一樣擁有突出的美貌、曼妙的身材、還有過人的才華，讓不少人稱羨；更有人說她是名副其實的「漫撕女」，意指撕破漫畫（從漫畫裡）走出來的美女。

喵咪在5月底因生病而暫停更新《女神降臨》兩個月，當時劇情正發展到高潮，讓不少粉絲哀嚎。（Instagram／@meow91__）

近日喵咪在個人IG公開了在沙灘拍攝的泳照，大曬玲瓏浮凸的好身材，可謂十分吸睛！身高170cm的喵咪花了兩個月時間從57kg減到50kg，她在網上分享了自己的減肥方法主要靠飲食管理和堅持運動。飲食習慣方面，她除了戒食即食食物、澱粉質和汽水，比較極端時她早餐只飲一杯咖啡或蛋白質奶昔，午餐是雞胸肉、堅果及番薯，晚餐則食車厘茄，又提醒大家多喝暖水。唯一秘訣就是沒有一天可以出貓偷懶！

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運動方面，喵咪主要在家鍛煉腹肌和下肢肌肉：分別做三組各30下卷腹、五組各各30下單車式捲腹、三組各20下箭步蹲、三組各20下臀橋、三組各30下Side Hip Kick、三組各20下蚌殼式，最後做拉伸。除了偶爾去健身房接受教練指導，天氣好時更會外出騎單車。