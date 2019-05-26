韓國漫畫《女神降臨》休刊兩個月　美女作者患黃斑病變視力急趺

韓國網絡漫畫《女神降臨》人氣非常高外，其美女作者貓咪（야옹이）的真身公開後，因與女主角任朱靜生得一模一樣而備受關注。可是最近漫畫突然宣布要休刊兩個月，向一班粉絲投下震撼彈，而休刊的原因竟關係到作者的健康問題，情況更人擔心。

《女神降臨》連載到第59集，講到男女主角互相確認對方的心後，男主角因父親的關係必須離開韓國，時間一下子就過去兩年。由於女主角周旋在兩位男生之間，粉絲都非常好奇之後的發展。可是此時，作者竟宣布她與助手由連載開始就沒有休息過，身心開始出現問題，無可奈何下漫畫必須休刊兩個月，向每期支持的粉絲表達既抱歉又感激的心，她們也承諾休息好會再回來。

《女神降臨》宣布休刊兩個月，美女作者表示需要稍作休息未出發。（WEBTOON截圖）

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消息公布後，固然令粉絲非常驚訝，但作者公布真正需要休刊的原因更是令人擔心。貓咪在IG上坦言，由於過度操勞，她的視力已急速由2.0下降至0.1，甚至罹患黃斑病變。除此之外，連載期間無法抽時間做運動的她，體重不但增加了7公斤，就連關節也逐漸出現問題。礙於身體出現健康問題，貓咪也只好忍痛作出休刊的決定。粉絲得悉後，急忙關心她的健康，並期待作者回歸繼續故事。

作者貓咪表示視力急降，更患上黃斑病變，情況令人擔心。（IG/@meow91__）