代蓮曦丹美首推個人聯乘品牌　宣揚女性獨立自信

藝人代蓮曦丹美（Daisy）今年完成了4套電視劇拍攝，其中一套網絡劇集《性敢中環》更榮登Netflix與全球觀眾見面。除了演藝事業的發展，Daisy的時尚工作依然風生水起，在剛剛過去的2020春夏四大時裝周中，她一連獲得逾百品牌邀請，比起初初創業時，凡事都親力親為，到現在團隊日益壯大，從製作人、導演、攝影攝像師，到造型師、文案編輯的同事通力合作，令她斬獲數個國際大牌的廣告及商務合作。

Delvaux大中華區唯一受邀藝人 獲CEO親自接見

Daisy今次是首次獲比利時品牌Delvaux邀請，亦是唯一受邀的大中華區藝人，更與「時尚女魔頭」Anna Wintour齊齊欣賞品牌最新一季的手袋設計，並獲Delvaux CEO Jean-Marc Loubier親自接見，手拎價值六位數的Delvaux手袋出席位於紐約的私人派對，備受品牌寵愛。

Daisy與Delvaux CEO Jean-Marc Loubier（中）、Delvaux藝術總監Christina Zeller（右）合照。

獲Longchamp邀請坐頭排 與超模Kendall Jenner同場睇騷

受法國品牌Longchamp，Daisy與人氣超模Kendall Jenner同坐頭排看騷。新一季的設計將深淺色調完美結合，運動風與波希米亞風格交相輝映。設計保持原有的格調之餘，通過充滿活力的珊瑚紅突顯青春，廓形設計豐富肩部線條之餘，柔軟的袖口同時展現出女性柔美的一面，將剛柔並濟與獨立個性體現得淋漓盡致。

Daisy受邀出席Longchamp看騷。

首次獲邀Tom Ford時裝騷

今季的Tom Ford延續了Mr Ford慣有的簡潔大氣風格，在黑白設計之餘，他大膽加入飽和度極高的亮色，彰顯性感不羈的態度。更推出鎧甲上衣，如同女戰士一般，展示出女性堅毅的個性。

Daisy身穿Tom Ford的黑色鎧甲上衣。

美國品牌Alice and Olivia（AO）本季邀請了品牌好友Hilton家中的三位名媛（Paris Hilton、Nicky Hilton、Tessa Hilton）出席，同場的還有美國演員Victoria Justice、Luna Blaise、英國演員Suki Waterhouse等，Daisy亦有亮相該品牌。新一季的AO充斥着清新明艷的糖果色、撞色以及度假風，將另類印花與日常服飾相結合，隨性之餘又略帶復古，別出心裁。

Daisy與美國名媛Paris Hilton通常出席AO最新一季發布會。

首推個人品牌聯乘設計：DAISY DAI x Maison ver Million

身為Fashion Icon的Daisy，對於時尚自有一番見解，更第一次跨界投資時尚品牌，擁有了首個自己的聯名設計服飾，以宣揚女性獨立自信與美麗為概念，將女性力量與型格融入設計，旨意每一位女性都能成為自己人生的女主角！現在已於香港發售，此外，本月及11月還會相繼在澳門、上海等地發布及展覽。

Daisy身穿自己的首個聯名服飾。

流行色搭配

透過今次出席時裝周汲取的靈感，Daisy亦分享了一些流行趨勢。在流行色搭配方面，她提議珊瑚紅與芜菁甘蓝。

活力青春的珊瑚紅（Living Coral）易與任何膚色搭配，似是熱帶雨林中的一朵天堂鳥，又好似大堡礁裏的珊瑚，令人眼前一亮，輕鬆舒適，想立即踏上一段旅程。

流行色之一的珊瑚紅。

蕪青甘藍其實是近乎白色的一種米白色，但色調偏冷。

出鏡率最高的元素

經典黑白款

「Less Is More」，用永恆的經典「黑白色」詮釋這句話再適合不過。無論時代如何變遷，時尚如何輪迴，黑白永遠都不會在秀場上缺席。

Jil Sander 2020春夏成衣系列。（GettyImages）

度假風盛行

現代女性獨立又美麗，需要時刻有工作及旅程的生活離不開能應付約會、度假、會議及社交場合的「多功能」服飾，這一季各大品牌推出了輕鬆舒適的度假風服飾，明艷動人的同時擁有一種隨性美，低調奢華與高端大氣，若要兼得，不妨嘗試一下佛系的美。

Dior 2020春夏成衣系列予人舒適、怡然自得的感覺。（VCG）

品牌亮點

硬朗的肩部剪裁

「沒有闊膊頭還想混時尚圈？！」以前總有女生嫌棄自己骨架太大不夠秀氣斯文，殊不知現在時尚圈刮起了一陣「直角肩」風潮，平直的闊膊頭不止在視覺上令頭「變小」，更有拉長身高的效果，予人身短腳長的模特比例感覺。因此不少品牌在服飾肩部的剪裁與處理上都開始採用硬朗的廓形呈現，顯示出女性瀟灑利落的氣質與率性的美感，最標誌性的是Burberry在倫敦時裝周中發布的最新一季服飾。

Burberry今季有不少服裝都在肩部花心思。（VCG）

品牌Logo疊加

各大品牌紛紛玩起了Logo疊加的新花樣，Monogram的設計令一班時尚愛好者爭相購買。大家一開始口講嫌棄，現在各大品牌都喜歡將Logo層層疊加，成為品牌的新花色，從Dior、Burberry、Longchamp等品牌都不乏此類設計，尤其體現在包袋配飾上。

Burberry 2020春夏時裝周上的手袋。（Burberry）

西裝成為焦點

這要由今季Ralph Lauren獨具匠心的時裝騷說起，整個Runway化身為了觥籌交錯、五光十色的晚宴，一切都那麼古典，一切都那麼有質感。模特兒們穿着西裝緩緩走入觀眾視線，一個個都英姿颯爽。收腰設計、One Piece的流線型剪裁等，無一不勾勒出曼妙的線條，彰顯着「性感可不是用暴露詮釋」。

Ralph Lauren 2020春夏成衣系列的Tuxedo率性十足。（VCG）