代蓮曦丹美聯同香港品牌出席紐約時裝周：期待與更多本土品牌合作

2019紐約秋冬時裝周（Fall / Winter 2019 NYFW）在香港時間昨日（15日）落下帷幕，藝人代蓮曦丹美（Daisy）今次受香港貿易發展局（HKTDC）的邀請，以活動形象大使身份亮相時裝周。

2月8日，HKTDC帶領來自香港的3個品牌參與紐約時裝周，向美國以及來自世界各地的時尚界，展示香港時裝設計師的創意與實力。同時，HKTDC在時裝周舉行的「Fashion Hong Kong」時裝匯演全場爆滿，發表2019年最新秋冬時裝系列的香港設計師品牌，包括陳秀蓉的ANVEGLOSA 、雙人設計組合陳怡和張煒豪的HEAVEN PLEASE+，以及任銘暉的112 mountainyam，活動受到時裝界以及時尚名人的大力支持，而Daisy更是該機構唯一受邀的香港藝人，對此她也感觸良多：「同香港貿發局合作咗3、4年，都係出席香港舉行嘅時裝周活動，今年可以衝出香港以活動大使身分同香港品牌踏入紐約這個時裝勝地，都覺得好光榮，自己對時裝一直好有興趣，希望可以繼續同唔同嘅香港品牌有更多嘅合作。」

除了出席時裝周活動外，Daisy亦為是此參與的香港品牌在紐約街頭拍攝了一輯全新的宣傳照，換上多套不同風格的服裝，當中更有bra top，儘管紐約氣溫得0度左右，但她也不畏嚴寒。

Daisy以綠色bra top套裝亮相紐約街頭，性感又時髦。

此外，Daisy今年將會進軍電影界，暫定會拍兩套動作電影，所以接下來會開始動作訓練，她說：「角色都係以打女為主，因為自己係跆拳道黑帶，所以導演對我嘅動作要求好高，難度亦都好大，所以要訓練多啲。」

Daisy宣布今年將會拍兩套動作電影，都以打女為主。

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