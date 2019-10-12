黃奕晨被爆出軌譚凱倫狠飛Cheronna　發文貼另一「新歡」合照澄清

女子組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）和夏雨兒子黃奕晨（Dixon）拍拖兩年，日前驚爆已經分手數月，女方一度被指一腳踏兩船，撻着商台DJ阿檸，Cheronna隨即否認指控，並委屈表示自己「被分手」。原本以為事情已經告一段落，今日再有人爆料，指Dixon先係「出軌」嗰個，三角關係演變成四國咁亂。

Cheronna與Dixon拍拖兩年 ，經常甜蜜放閃，但此情已不再。（資料圖片）

Dixon與Cheronna的分手消息曝光後，二人馬上在社交網發文澄清，堅稱分手不涉及第三者，而「第三者」阿檸亦否認和Cheronna拍拖，更表示要跟她果斷割席。今日再傳出消息，報道指Dixon移情別戀同公司藝人譚凱倫（Helen），因此恨飛Cheronna。Helen 於2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》入行，據說Helen因為與Dixon同樣喜歡戶外活動，大家同公司經常見面而日久生情。

ViuTV藝人譚凱倫（Helen）被指介入Dixon 與Cheronna 感情。（IG圖片／helentam_donggu）

身在丹麥出席駱振偉婚禮的Dixon，香港時間凌晨3時多在IG發文，否認上述指控，更附上親吻朱栢康面珠的照片澄清：「人在丹麥，身不由己，出post時間咁怪，請見諒。明明話咗唔再回應，又要再回應多次，我都覺得自己講到口臭。不過拖咗咁多朋友落水，我都覺得萬分抱歉。呀檸同Helen都係受害人，喺我身邊嘅朋友。對於廣大爆料者，多謝大家嘅關心，依家我都爆下。見圖寫字啦喂！我先！如果helen都可以，朱栢康啦喂！」

而Helen亦有在IG發文撇清與Dixon關係：「躺著也中槍，冇source，冇FC，法官大人，我冇嘢問。本人與黃奕晨（Dixon）純屬朋友，並無任何情愫，也不太喜歡户外活動，並對拎我未箍牙前嘅醜照用表示嬲豬。#雙子座男友不了」

早前Cheronna、Dixon 和阿檸相繼在網上發文澄清分手不涉及第三者：

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