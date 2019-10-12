金鐘視帝黃河現身宣傳VR片　情節竟似足日前流出私密自慰片勁尷尬

黃河出席高雄電影節VR電影活動，他在何蔚庭導演的VR短片《看著我》中因女友的科技冷漠，讓相處失了溫度，甚至成了「不舉男」，還在對方面前自慰，對照日前被傳出的109秒私密自拍影片，讓人覺得有些不謀而合。

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黃河現身會場，被問到是否被流出影片影響心情，電影館館長就上前表示「只回答戲裡就好了」，黃河接著說：「謝謝大家關心，我知道大家都很關心這件事情，在這裡就不再一一答覆大家。」

至於是否會有提告等後續措施，他無奈笑了一下，沒有多做回應，記者會結束後，他也笑笑謝謝大家關心，迅速離開。

絕密VR自慰片曝光 黃河出席電影節VR活動表現尷尬（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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石知田也有參演高逸軍執導VR動畫片《落難神像》，不僅有配音也有參與動態捕捉的特殊拍攝方式。

高雄電影節連續3年推出虛擬實境VR放映，已是全台最大的VR影展，今年以「XR無限幻境」為主題，呼應全球虛擬實境最新XR趨勢，擴大放映超過30部影片，形式包括人機互動、360度沉浸式觀影，並跨界AR、真人、聲音、表演等介面，讓觀眾進入各式精采的虛擬實境世界。

按圖欣賞VR動畫片​《落難神像》劇照：

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