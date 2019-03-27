【翠絲．黃河專訪】學廣東話先學粗口　小學已諗過要改名

港產片電影《翠絲》由黑哥姜皓文、紅姐惠英紅、Ben哥袁富華、葛民輝、余香凝、黃河、顧定軒和吳肇軒等人演出，其中Ben哥奪得第55屆金馬獎最佳男配角，紅姐奪得第13屆亞洲電影大獎最佳女配角，而黃河都有在亞洲電影大獎中提名最佳男配角。

黃河憑《翠絲》提名最佳男配角。（葉志明 攝）

今次趁着亞洲電影大獎，請來其中扮演黑哥心上人阿正丈夫的黃河跟大家分享一下拍攝《翠絲》和自己的事。當問到黃河在戲中飾演一名同性戀者，自己一開始有甚麼想法時，他：「其實我在接拍這部戲的時候，沒有考慮到他是不是同性戀，比較主要是在劇本的結構、故事想要講的東西和角色的完整性，因為我覺得《翠絲》這部片整個故事的結構做得非常精緻和緊密，很能夠傳達出導演想要講的東西，所以覺得是一部很棒的電影，同時也是吸引我的地方。」

黃河在《翠絲》跳舞一幕留下深深印象。（劇照）

另外，有看過《翠絲》的觀眾對黃河脫光衣服，在酒店房跳舞痛哭一幕必定不陌生，不過他本人卻表示其實這場戲一點都不易拍，而且最大難度在於他不會跳舞！他分享：「因為我本身不會跳舞的緣故，當初在排練這個舞蹈的時候，事前經過3天的排練，更有為這場戲做一個舞蹈動作的設計，但是在現場拍攝的時候會因為現場環境作出改變，這是第一個部份，因為它不是全然的舞蹈，其實是比較多在表達阿邦（黃河的角色）的情緒跟整個心情的狀態。

另外一個比較難的部份是他的情緒轉接非常強烈，這是幾乎沒有時間轉接，情緒一下子就掉到谷底，所以在這個情緒的揣摩上做了好幾天的準備，當天拍攝才能這麼順利。當然還有跟黑哥有一點點情感的戲，那部份其實相對來說是比較輕鬆、愉快的。（沒有尷尬嗎？）其實黑哥到現場看到我的時候，我已經痛哭流涕了，所以我們在現場拍攝的時候，沒有太多時間作準備，直接正式來拍，因為情緒需要維持在一個很強烈的狀態下，其實在當下已經沒有把Kiss這件事放在心中，因為情緒太強烈，所以感覺穿所有東西都很自然的順過去了。

黃河學廣東話第一件事都係學粗口先！（葉志明 攝）

而當問到在現場跟紅姐或黑哥有發生甚麼趣事時，黃河沉思一下笑言：「因為我的廣東話真的很差！甚至有時候連聽都聽不太懂，所以我覺得大家都對我很Nice，儘量都會跟我講國語或是英文，我也有拜託大家教我一些廣東話，當然最好學的一定是粗口，但我也有學簡單的廣東話，比如『好凍』、『好好食』之類，我印象最深刻的是Ben哥看到我會發出少女的微笑說『好靚啊！』大家真的很照顧我。

而當追問黃河學了甚麼粗口時，其實也是很簡單，「好L凍」、「好L好食」和「我好L鍾意你」就這樣囉，像是比較搞笑的，強調語氣。

黃河表示喜歡長頭髮的自己，它自帶一種造型，重要的是能帶給我安全感。（網上圖片）

黃河在《翠絲》中他留了一把長曲秀髮，看起來柔弱許多，不過今次突然以平頭裝現身的黃河就連好友張書豪都說看不慣，問及為何突然大變身，他：「因為我最近在拍攝電影《惡之畫》，飾演一名死刑犯，所以才會有這個平頭的造型，而且我剃掉長頭髮自己也很不習慣，就會覺得很冷。」（看到你說再老就剃光頭，怎麼會這樣想呢？）他：「因為我曾經問過髮型師，我很擔心我會禿頭，那時我還是長頭髮，然後他說你不用擔心啊，禿頭不是每一個人年紀到了都一定會禿嗎？那我就想如果真的這麼禿，我不要禿，直接光頭就好啦！不然我還要整理旁邊的頭髮會很尷尬，光頭也好整理啊。」

黃河分享小時候上課，同學唸到「白日一山盡，黃河入海流」就會哈哈大笑，雖然這不是甚麼受傷的事情，就會覺得會困擾。（葉志明 攝）

最後講到比較有趣的話題，黃河這個名字剛好跟中國的黃河大撞名，問他有沒有想過要改名時，他：「其實小學3、4年級的時候真的有想過，因為小朋友比較喜歡取綽號來開玩笑，我因為『黃河』這個名字，在國文、地理跟歷史課都會常被點到名，小時候常發生這樣的事會令我感到困擾、不開心，回去就跟爸爸說我要改名字，可是他就只是不要改，因為以前改名字很不容易，最後就沒改了。後來長大了想一想也覺得這個名字有好處，就是大家都會記得，我回想起來覺得哥哥比較辛苦，哥哥叫黃金會被同學笑說『大便』，所以我想叫黃河也不錯啊！」

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