【演員請就位】明道被淘汰強顏歡笑眼濕濕　網友質疑比賽公平性

來自中港台50位演員互相大鬥演技的內地綜藝節目《演員請就位》近日終於播出。在最新一集中，戲齡已有15年的台灣演員明道，竟不敵出道只有5年的內地新生代演員陳若軒，率先成為該節目中第一位被待定的演員，令他在台上難掩傷感之情。同時亦引來不少網友替他感到不值，質疑這個比賽的公平性，在網上引起廣大討論。

明道不敵陳若軒最終進入待定區。（《演員請就位》微博圖片）

39歲的明道於是次節目中二話不說就挑選了陳凱歌導演的組別，而陳導演就安排他與新生代演員陳若軒，合演《破冰行動》某一段戲。在該場戲中明道飾演一位極為霸道的黑道林燦，而陳若軒就飾演一位性格衝動的緝毒警察李飛。在一場二人互相挾持各自父親的一段戲中，明道展現出的演技極其有張力，面對父親即將死亡的情況下瞬間流下男兒淚，這一幕令人看得動容，極為陳凱歌導演所讚賞。相反陳若軒演技似乎比較遜色，同是面對父親即將死亡的狀態沒有表露出應有為人子的人性一面，但再經過陳凱歌導演的指教之後，他們再嘗試拍這一段落的戲，沒想到陳若軒大為進步演技提升另一層次。正因為這一幕令陳導演刮目相看：「從正式的表演看明道是好過陳若軒，但陳若軒在通過對他的指導之後，他的表演有了比較大的改變，所以明道不得不暫時離開。」最終選定陳若軒淘汰明道，令他進入待定區。

他們各自挾持對方的父親為人質。（《演員請就位》截圖）

陳凱歌最終選了陳若軒。（《演員請就位》截圖）

在14億人面前輸給一位小鮮肉，明道心裡確是不開心。在同大家講出自己的感受之時，他都面露不快強顏歡笑甚至眼濕濕：「我覺得挺好的選若軒也挺好就這樣吧！」台下的觀眾都為他加油打氣。隨後他落了台之後才講出自己真正感受：「坦白說我沒有覺得那麼樂觀，其實我很難受。我可能這幾年就是沒有甚麼太成功的事情，連我都有點看不起我自己了。」繼而他就在個人微博有感而發，認為是次的機會正好讓他正視自己作出改變：「雖然被待定，但對我來說這不是壞事，這次機會我認為很棒，讓我正視自己，有勇氣去做出改變和突破，嘗試更多可能性。希望大家還是會記得，我是演員，明道！」

明道在鏡頭面前流下男兒淚。（《演員請就位》截圖）

+ 4 + 3 + 2

其實有許多網友替明道感到不值。明明演得出色並且獲得陳凱歌導演讚賞，不明白為何最終沒有選定他，質疑這個比賽的公平性。網友在微博留言說道：「為啥要通過現場導戲這種形式給另一個第二次機會？這公平嗎？」﹑「這個理由我真是無法理解」﹑「都只看到進步，看不到原來的穩定」。