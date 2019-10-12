葉璇深夜搭高鐵遇阿伯大聲睇片　勸阻未果反被鬧：你有神經病！

女星葉璇向來敢言，她在前晚（10日）深夜乘搭南京前往杭州的高鐵時，因坐在後排的一名乘客大聲播放視頻，葉璇客氣提醒對方未果，反被出言相撞，於是她將拍攝的短片放上微博，讓網友評理。

短片一開頭，葉璇就對該名中年乘客表示，如果繼續大聲播放視頻就叫乘警來解決，相信在這之前，她已經提醒過對方，但該男子卻不耐煩地用方言大吼到：「你叫嘛，你喊（叫）他過來嘛，你喊（叫）沒事。」葉璇繼續平心靜氣地勸阻「你這麼大聲地騷擾到其他乘客」，導致對方惡言相向：「那你叫他們把手機都關了嘛，神經病，我發現你這個人有神經病。」依然不為所動。隨即葉璇警告對方，對自己進行人身攻擊可以起訴他，該男子只以冷笑回應，對葉璇完全不理睬，繼續大聲地觀看手中的娛樂設備。

葉璇深夜搭高鐵禮貌勸阻男子不要大聲播放視頻，卻導致對方惡言相向，大鬧葉璇神經病。（視頻截圖）

事後，葉璇在微博描述事發經過，坦言老伯一直在大聲播放視頻，無論自己抑或乘警多次勸阻都無用，反而變本加厲，更加以辱罵。她在文中寫到：「老伯再三重申堅持要求我把這段視頻發布到網上給大家評理，那就遂（如）他的願吧。」因此將此該短片擺上網絡。

葉璇在微博描述事發經過。（微博截圖）

不少網友見到之後都紛紛指責該乘客，「真是太垃圾了，居然還敢罵人」、「沒素質到了極致」、「真的特別討厭公共場合這樣的人」等等，還大讚葉璇做得好。