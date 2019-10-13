31歲金秀賢狀態大勇回歸娛圈　最新廣告照瘋傳超靚仔

6年前因為一部韓劇《來自星星的你》而紅遍全球的金秀賢，在今年7月1日正式退伍之後，就客串好友IU的新劇《德魯納酒店》，只是出現短短1分06秒的畫面就引來網上瘋狂討論，真的不得不佩服他的魅力呀！近日，已做好準備回歸娛樂圈的他，為某品牌拍攝的廣告照片遭瘋傳，成熟中帶着少年感的他狀態大好，又令他登上微博熱搜獲得不少網友稱讚。

金秀賢在今年已經退伍。（ soohyun_k216@instagram）

在2017年低調入伍的他，雖然暫別娛樂圈約兩年時間，不過網友們都對他的一舉一動十分關注。自上月客串好友IU的作品《德魯納酒店》之後，大家就知道他已經做好準備回歸，果不然只是相隔短短不到一個月的時間，他就已經接拍護膚品牌廣告，而且臉容體態各方面都狀態大勇，像是換了一個人似的比起從前多了一份男人味，使許多粉絲都現心心眼，更期待他有新作面世。

金秀賢早前客串劇集《德魯納酒店》。（ soohyun_k216@instagram）

從這兩張宣傳照中所見，身穿灰色長領毛衣的他梳著流行的逗號頭，面帶微笑盡顯少年感，散發一種暖男氣息。而另外一張身穿白色襯衫的他就顯得剛強味重一些，整個狀態大好比起從前更耀眼，搞到大批粉絲對他有讚無彈，望他盡快推出新作必定追睇，大家紛紛留言說道：「氣質更Man」﹑「這狀態太能打」……愈來愈優秀了。

金秀賢愈來愈有型。（娛聞少女微博圖片）