【德魯納酒店】結局創最高收視完美落幕　金秀賢露面15秒搞邊科？

韓國tvN人氣電視劇《德魯納酒店》昨晚（1/9）圓滿結束，IU（飾演張滿月）最終與呂珍九（飾演具燦盛）道別，走上三渡川，結束IU超過一千年的人生，而呂珍九沒有喝下封閉陰陽眼的藥，並希望未來能與IU再相愛。雖然IU和呂珍九未能走在一起，仍成功刺激《德魯納酒店》收視達12.001% ，不只創下開播以來最高收視，亦成功撃敗《機智牢房生活》（11.195%）、《成為王的男人》（10.851%）和《請回答1994》（10.431% ），成為tvN最高收視劇集第6名。

昨晚終映的《德魯納酒店》中，呂珍九淚別IU，目送對方走上三渡川。（黃Viu《德魯納酒店》畫面）

呂珍九對IU念念不忘，幻想未來與IU有朝一日能再相愛。（黃Viu《德魯納酒店》畫面）

《德魯納酒店》結局逐格睇

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《德魯納酒店》結局另一焦點，在於金秀賢客串演出劇集。當時不少觀眾好奇，金秀賢會以甚麼身份登場，可惜結局中，金秀賢沒有與兩位舊拍檔IU和呂珍九演對手戲，直至結局接近尾聲時，金秀賢現身改名為「藍月酒店」的德魯納酒店，號召員工開始工作，似乎是以酒店繼承人身份登場，出場時間雖然達1分06秒，但只有15秒時間能清晰看見金秀賢臉孔。雖然有人認為該段情節是埋下《德魯納酒店》續集伏筆，不過《德魯納酒店》劇組未有回應會否開拍續集，而金秀賢會否接棒擔正。

客串演出的金秀賢飾演酒店繼承人，但與IU和呂珍九沒有對手戲。（黃Viu《德魯納酒店》畫面）

雖然金秀賢出場約一分鐘，但能夠清楚見到金秀賢長相的場面僅得15秒，大多時候只能看見他的剪影。（黃Viu《德魯納酒店》畫面）

喺呢1分06秒，金秀賢究竟做乜？