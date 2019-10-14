【金宵大廈・劇評】結局淒美令人回味 只差一個關鍵就成經典神劇

《金宵大廈》昨晚(13日)大結局，終於有套無綫劇是令人追足20集，相信很多網友很久沒有這種感覺了，所以很擔心它會爛尾收場，個人認為《金宵大廈》結局交待得不錯，雖然有些不明白地方，但總算令人滿意，不過有一點很重要，是什麼元素令觀眾追足20集呢?就是主角阿蕭(陳山聰飾)及Alex(李施嬅飾)的愛情綫，網友經常垢病無綫劇太著重感情戲，一看到主角談情就熄機，但今次主角愛情綫反成為《金宵大廈》最吸引的地方。

由第一集開始就講阿蕭同Alex的前世今生愛情故事，網友一直唔鍾意無綫劇太重感情戲，但今次反而係最吸引。

主角愛情綫有追看性



其實最令觀眾代入產生共鳴一定是愛情綫，因為大部份人都有經歷過，觀眾討厭的是例牌的情節，而無綫劇近年又不斷生產，觀眾望第一場戲已知到結局，久而久之就會形成抗拒看主角感情綫，一見到談情戲就轉台，但《金宵大廈》不同，雖然由第一集觀眾而知道是追看阿蕭與Alex的感情綫，但中間充滿懸念，又有林老師，靚寶、單元故事主角的穿插，令觀眾跟著主角成長，你到最後一集都好想知究竟阿蕭能否改變過去和Alex一齊?《金宵大廈》的成功就是愛情綫寫得扣人心弦，令觀眾無法抗拒。

《金宵大廈》入面「鴉烏」這個單元是最出色，高海寧演得十分到位。

單元劇情有回落



亦因為主角愛情綫支撐到整套劇集，所以即使到第三週單元故事劇情有點回落，尤其《洞》這個講宅男的故事，不算太突出，情節推進太慢，但依然會令觀眾追看，因為觀眾而跌進追劇模式，好想知道Alex是否已死去?阿蕭前世又發生了什麼故事?即使單元故事沒有之前的這麼意想不到，觀眾仍然追看。

李施嬅、陳山聰這對CP感覺令人舒服。

施嬅、山聰代表作



主角愛情綫吸引，兩位演員功不可沒，李施嬅在TVB工作了16年，人生最青春的時候獻給無綫，有《金宵大廈》作完美句號，總算值得，無綫高層應盡快留她或者再簽她，有叫座力呢的花旦不會嫌多吧?高層不如去討論區看一看，有幾多人喜歡李施嬅?當然今次角色的確度身訂造，但能夠演繹到位，亦証明李施嬅有一定功力，至於陳山聰首當男主角，的確有很大進步空間，但至少他有一個令人記得的角色，陳山聰本身亦有很多經歷，男演員那種味道要浸出來，相信他再多一兩次機會，會在演技上有一定突破。

陳山聰演繹生鬼角色手到拿來，但比較情緒波多啲戲份可能要再下苦功。

主題曲無限loop



大家對結局最多意見的地方就是譚嘉儀翻唱的《今宵多珍重》「無限loop」，粵語版及谷婭媺的國語版每集都至少播兩次，其實無綫可否投放更大資源落在背景音樂上?明白,無綫想谷主題曲，希望做到好似80年代羅文、甄妮那個盛勢，觀眾啷啷上口，但高層們,時代不同了，不是一集播幾次主題曲就叫力谷，觀眾是會疲勞的，放眼日劇、韓劇甚至大陸劇，都好著重音樂部份，尤其愛情劇更為重要，韓劇男女主角談情有幾款音樂，分手戲又會找人重新制作，無綫應該要跟上時代吧，如果阿蕭同Alex的談情戲有多一兩首好歌或者純音樂，會令成套劇更加有層次，雖然每集結尾或者動人位都愛用國語版主題曲，其實感覺都夾，但可以更加動人，記得《鐵探》也找來保加利亞sofia session orchestra & choir 做音樂，希望《金宵大廈》續集有更大資源配合。