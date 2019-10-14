【解決師】與《溏心風暴3》角色有關連？　王浩信身世隨時成謎

《解決師》作為第二套台慶劇，終於播放，三套台慶劇當中，《牛下女高音》相信已經墜馬，《多功能老婆》有群星拱照，但因為是新的配合，能否大受歡迎也是未知之數。《解決師》不同，這部劇集是無綫土炮製作，有視帝、視后、黃金監製，絕對是無綫的信心之作。

《解決師》卡士夠，係睇個劇本。（劇照）

《解決師》由王浩信、唐詩詠、陳敏之及張曦雯主演，有夏雨及唐文龍特別演出，再配以張頴康、馮盈盈和李天翔，製作統籌是黎淑芳，總監製為劉家豪。只看陣容大家會否覺得有點熟口熟面？在2019年年尾播放的《溏心風暴3》，也是有王浩信、陳敏之、夏雨和唐文龍，製作統籌和監製也是黎淑芳、劉家豪，班底相當似！

即睇《解決師》同《溏心風暴3》有邊個演員重疊：

+ 3 + 2

其實TVB雖然很多演員，但劇集重疊演員是很平常的事，尤其是監製都是家豪哥，找回一堆自己用開的演員絕不出奇。不過，有一個演員今次竟然是飾演同一個角色，相當有趣！網傳夏雨在《溏心風暴3》飾演的「奶茶王」黃永正，將會在《解決師》以同一身份出現，並且不只是連鎖茶餐廳老闆，更是一名格鬥高手，是王浩信的背後師傅！

竟然係武林高手？（劇照）

雖然這個消息未經證實，《香港01》向總監製家豪哥查詢亦未得到回覆，不過也可以推測一下。在《溏心風暴3》中，黃永正在昏迷接近三年後，在許雅麟（李國麟飾）離開時最後一刻甦醒，並以一句「恩公」回應許雅麟。照時間推測，《解決師》應該是之後的事，難道他失憶而忘記自己在《溏3》的兒子黃圍家？否則看見《解決師》中的王浩信怎會認不出？還是只是同樣的人？