【金宵大廈】拆解結局三大懸念　點解張彥博同劉江會同時出現？

TVB劇集《金宵大廈》叫好又叫座，吸引一班觀眾追看。周日（13日）播出的大結局引起網民迴響，討論有關劇情。故事由阿蕭／劉旭輝（陳山聰飾）和Alex／CoCo（李施嬅飾）的穿越愛情故為主線，最後阿蕭希望能回到60年代，阻止CoCo的死亡，不過最終卻難逃厄運，然後鏡頭一轉，突然回到現在，所有出現過在劇集的人再出現，但全部都改變了身份，像到了另一個平行時空一樣，但Alex仍然是空姐，不過沒有登上失聯的客機，但阿蕭卻成了機師……不少人留意到有一些有疑念的位置，劇集監製葉鎮輝向《香港01》記者解釋更多，為大家拆解三大謎團！

《金宵大廈》成功掀起追看熱潮，主角陳山聰和李施嬅演的愛情故事非常動人。（劇照）

首先，命運改變後的Alex在天台的酒吧獨自喝酒，為什麼林老師（劉江飾）和林哥仔（張彥博飾），還有黑貓「靚寶」會站在另一棟大廈的頂樓望著她？林老師和林哥仔其實是同一人，只是年紀不同的他，為什麼可以同時出現？監製就解釋︰「其實阿蕭返咗去60年代之後，其實某程度都改變咗一啲事，喺唔同嘅時空下，都會有唔同嘅事有變化，咁呢個係佢哋用咗另外一個身分，喺另外一個時空，去望返Alex同埋阿蕭再次相遇，佢哋嘅變化各樣。咁所以佢哋係用一個protect緊呢一對情侶嘅身分出現，但係所有人都見佢哋唔到。」

對於靚寶和林老師的作用，監製指他們就好像是保護著Alex和阿蕭一樣，例如靚寶引領阿蕭去救Alex和林老師一開始會不想請阿蕭做保安等等。（電視截圖）

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這一幕，其實Alex的對白也有點耐人尋味。點擊下圖續格重溫︰

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第二，最後的一幕，竟然出現了兩個陳山聰，一個幫另一個和CoCo拍照，令人不解！但原來當攝影師的是旭輝，而被拍者是阿蕭，監製說︰「你睇言佢哋嘅表情，其實係旭輝幫阿蕭影，留意吓個acting係唔同㗎，影相嗰個同被影嗰個，一個係嬉皮笑臉啲，一個係認真啲。」所以大家可以理解是表情正經的是旭輝為表情較鬼馬的阿蕭影相。原來這樣做也有含意，「呢一世係阿蕭去睇晒成件事搵返前世嘅佢，最尾我想有個message就係，如果係旭輝睇返阿蕭又會係點呢個故仔？某程度成件事係一個循環，如果掉轉返呢個循環行嘅時候，個故仔又會係點樣呢？畀觀眾多啲想像，咁會有趣啲。」角度掉轉，分分鐘可以為續集鋪排？

原來這個是旭輝，他的表情較正經。（電視截圖）

另外，當Alex與機師版阿蕭相遇，二人本擦身而過，後來轉身相視而笑，一幕幕前世今生的回憶重播，是否他們記得之間發生過的種種？「即係全部記得返晒以前啲嘢？我又掉轉咁睇喎，唔係喎。」監製指就像我們日常生活看到某個人或者某個場景，會覺得我好似發夢見過？「呢個就係正正喺天台，阿蕭同Alex對望嘅時候，好似有一見鍾情嘅感覺，好似一望觸電，但係又好似似曾相識，而呢啲flashback嘅片段，有雙重意思，除咗係畀佢哋有一種似曾相識嘅感覺，亦都係畀觀眾一齊去同步，或者畀林老師同林哥仔，大家同步去回味返阿蕭同Alex﹑CoCo同旭輝嘅一啲經歷。」但最後他們會否就像之前一樣相遇相愛，或再走過另一條路呢？這點就留了白，讓大家去想像了。

二人擦身而過。（電視截圖）

之前有一幕出現過一個執紙皮婆婆推了阿蕭落海，好似想叫他回到過去拯救CoCo一樣，讓觀眾有想像空間，早前監製在接受《香港01》訪問時，已講過婆婆其實是Nobody，「係個天註定要你遇到一啲嘢，啟發你去做一啲嘢。」原來只是一個巧合。

點擊下圖重溫結局的片段︰