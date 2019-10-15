鄧麗欣慶祝「18歲」生日男友王子冇影　現場慘遭眾粉絲狂催婚　　

鄧麗欣（Stephy）今天（15日）是她36歲的生日。早前她選擇與一眾粉絲慶祝，生日會中粉絲們送上親手炮製的生日蛋糕更與壽星女大玩「估歌仔」、「歌詞接龍」等集體遊戲。當然這些遊戲是圍繞著Stephy的歌曲，在玩的時候完全難不到這些忠實歌迷，Stephy 的多首金曲倒背如流，令她本人驚訝不已。

Stephy與粉絲一齊慶祝生日。

多年沒有和粉絲一起慶祝生日令她非常享受這次的聚會，她說：「可以同我一班親愛嘅粉絲度過我第二個18歲生日，見住大家一齊成長多一歲係好開心。我年年生日願望都好簡單，真心希望身邊嘅人開心，健康同開心永遠都係無價，呢個願望永遠都會伴隨我左右，好似今日咁見到大家玩得咁開心我已經好滿足。」

Stephy嘅生日願望好簡單，希望大家身體健康。

粉絲另外關注的一點一定是與男朋友怎樣慶祝這個節日，Stephy亦很大方回應：「冇啦，今年佢要做嘢，我唔知佢係咪講大話啦？哈哈，應該唔係嘅，佢真係去咗第到做嘢，冇所謂啦。」

Stephy究竟會點同男朋友慶祝呢？

粉絲並沒有因為她這個回答就滿意，現場更實行逼供環節，強勢要求Stephy回答何時會結婚，這個結婚話題令到她本人在現場哭笑不得，「我懷疑佢哋係臥底嚟，今日好多粉絲都無端端好官腔咁問我幾時結婚？我已經飽歷風霜，呢個問題已經畀人問咗十年，我已習慣咗，所以當聽唔到，哈哈。」