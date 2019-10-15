台灣最美女護士被稱「小曾愷玹」 爆冇患病嘅人都爭住搵佢打針　

由孫鵬、屈中恆等人主持的台灣綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》早前邀請眾多「愛心系女神」，分享她們如何安撫調皮或愛哭鬧的小孩，讓脾氣再差的爸爸都變得超有耐心。最新一集邀請了一名超美護理師到這節目，主持們一看見她簡直看傻了眼，大呼：「妳怎麼長那麼美麗啊！」

大家覺得佢靚女？（Ig截圖）

這名最美女護士名字叫鄔又曦（克萊兒），是剛剛正式宣布進軍娛樂圈，在短短時間她的Instgram粉絲人數已經擁有五萬多粉絲。雖然相比起其他藝人的粉絲人數她是比較少，但她憑著甜美的外貌及及嗓音，絕對是一個「潛力股」。另外她亦被稱為「小曾愷玹」，除了樣貌與曾愷玹有3分相似，在節目上表現出眾的氣質，氣質方面更為她加分。

主持都想叫「小曾愷玹」幫佢打針。（網上截圖）

被人關注後，她的資料很快便被網友起底。像前陣子因參加《綜藝大熱門》的「醫護女神選拔賽」單元，被吳宗憲大哥注意到而引起大批網友熱烈討論，在網路上人氣紅極一時。

吳宗憲大哥都睇好佢。（Ig截圖）

另外在節目《國光》時，除了現場要她扮演女護士幫主持打針之外，亦有提到曾經遇過在幫小孩打針時，爸爸猛搭訕的經驗，更又不少笑話分享，她說：「有爸爸帶小孩看病，在跟我搭訕時候完全忘記自己的小孩在這裡。另外一件事有不認識的男子到我上班的診所看病，明明身體很健康沒有生病，卻指名要我幫忙打針，那男生更說隨便打什麼針都好！」

記者睇醫生都想佢幫我打針...（Ig截圖）

鄔又曦並唔係賣性感，佢影嘅相大多都賣靚女都氣質相！

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