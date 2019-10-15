高海寧公開著泳衣秘訣：腰帶好關鍵!

高海寧（高Ling)今日（15/10）出席在將軍澳電視城舉行的全新烹飪節目《Gi味俱全》記者會。高Ling坦言：「難得可以同GiGi姐（黃淑儀）合作做節目，一定喺佢身上偷下師，因為將來可唔可以管住老公個心同個胃，就要靠GiGi姐啦，其實我最想就係跟佢學煲湯，因為廣東人飲湯嘅文化係唔會改變嘅，其實只再要畀我學到一年四季，每季嘅湯水就已經夠晒。」

高Ling修身成功秘訣是多做運動，及自定營養餐單，持之以恆就會達致收身效果。（陳順禎攝）

公認樣靚身材完美的高Ling，而最近在IG貼出一件頭水著Look相，有網友覺得略為遜色，欠缺性感美，認為高Ling大玩低調性感風。高Ling解釋話：「其實近年興著一件頭泳衣，多過三點式泳衣，其實大家喺IG度見到我著個件泳衣，係今年最興嘅牛油果綠顏色，我好鍾意！」提到揀選適合泳衣款式，高Ling就分享少少心得畀大家：「泳衣其實會暴露晒身體嘅線條出嚟，所以一定要揀一啲啱自己嘅身形，例如想隻腳長啲嘅，就揀啲大腿外側位置高叉少少嘅泳衣，亦可揀選一啲配有腰帶嘅，著上身扣埋條腰帶，視覺上會顯得修身啲，條腰就出晒嚟。」

高Ling表示好鍾意這件泳衣，是今年最興牛油果綠顏色泳裝。（圖片IG:sammkoling)