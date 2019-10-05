【金宵大廈】拒絕再做性感「花瓶」？　高海寧：Sexy嘅戲更加難

無綫劇集《金宵大廈》已接近尾聲，除男女主角Alex（李施嬅 飾）、阿蕭（陳山聰 飾）和黑貓「靚寶」大受好評外，劇中不少演員也有亮眼表現，例如飾演媽媽周小惠的高海寧就十分搶鏡。她昨日（4/10）出席宣傳活動時接受《香港01》訪問，便特別提到能夠發揮演技，很大程度也是因為劇本寫得好。「可能我對親情特別有感覺，所以拍嘅時候特別多感受，特別投入，好多場喊戲都係由心而發，都係嗰句，演戲真係唔係靠演。」

高海寧表示，每個網上留言都會睇。（葉志明攝）

由偶像派演員變成演技派？她笑說：「唔敢當，其實呢啲說話唔係我話嘅，而係觀眾去決定，但係我會盡我最大能力去做好每個角色。」看畢高海寧那一場喊戲的演出，一定會覺得她演技進步了。她解釋道：「可能係個人大咗，感受又會深啲，同埋演得越多劇，慢慢會識得咩叫融入角色，真係一個經歷，亦都係進步、蛻變。拍劇唔再係演個角色，而係做嗰個人。」

呢一幕戲好令人感動。（《金宵大廈》劇照 / TVB）

「蛻變」之後，會否繼續肯做「花瓶」賣弄性感？她回答說：「好多人會諗：係女仔都知點去誘惑男仔啦，其實做一啲誘惑性、女人味嘅角色係更加難。因為做一啲調情、Sexy嘅戲，係需要放開自己，唔好諗身邊嘅人點睇自己，投入咗先演到，係好高難度。」