【解決師】張明偉演超齡學生入型入格：個樣Baby Face係有啲優勢

無綫校園劇《解決師》已經播出了兩集，內容講述由王浩信以及唐詩詠所飾演的教師，與一班學生的故事。而飾演學生的演員當中，有兩個熟悉的面孔，就是來自《愛‧回家之開心速遞》入面，飾演阿壯的焦浩軒，以及飾演George的張明偉 (Aaryn)。他是兩人在該劇中飾演中五學生，即是只有17、18歲，與他們的真實年齡相距甚遠。焦浩軒今年已經27歲，比中五生年長了10年，而Aaryn就更誇張，他今年已經30歲，比他在劇中的角色大了13年，絕對是個超齡學生。

張明偉 (左) 於劇中飾演學生。(ig@aaryncheung圖片)

不過張明偉在劇中演學生出來的效果，卻是零違和感，無論樣貌和神態都好似一個中五學生，根本不可能會看得出他已經30歲。《香港01》電話訪問了Aaryn，問他飾演這個角色最困難的地方，他說：「最困難係我一埋位時要keep住非常之Hyper，因為我係一個搞氣氛嘅角色嚟，同我本身做學生時好唔同，我細個時係一個好乖好靜嘅學生，唔敢講嘢嗰啲嚟。我好開心終於可以做一次壞學生。」不過張明偉在劇中演學生出來的效果，卻是零違和感，無論樣貌和神態都好似一個中五學生，根本不可能會看得出他已經30歲。

Aaryn演中五學生零違和感。(劇集截圖)

至於要以30歲之齡去演17歲，Aaryn坦言的確有難度，他說：「一跳跳十幾歲喎，不過我嘅心態唔係要點樣扮後生扮中學生，愈扮反而會愈顯老，會畀人覺得做咩你喺度扮青春呀？以為自己好後生呀？咁我個樣baby face係有啲優勢嘅，但係咁都唔代表足夠我去演一個中學生，我係參考咗好多學生嘅言行舉止同心態，去學習返佢哋究竟係用咩出發點去諗嘢㗎呢。同埋我夾開band，係個夢想派嘅人，我同我啲bandmate都係大細路嚟，雖然我哋已經唔係十八廿二，但依然都好有青春嗰樣嘢，我喺我啲bandmate身上都得到好多靈感。」問到Aaryn怎樣keep住童顏，原來真實生活中的他卻是想自己個樣成熟一些，他說：「因為我個樣baby face限制咗我演好多角色，仲未適合可以挑戰到，所以我係想自己個樣老啲成熟啲，而唔係點樣凍齡。」

點擊下圖逐格睇Aaryn，同焦浩軒喺劇中扮學生嘅演出：