何超蓮男友竇驍機場不滿被偷拍　疑搶粉絲手機最後竟獲網友盛讚？

賭王千金何超蓮自4月份認愛內地男星竇驍之後，他們的一舉一動均受外界關注。近日，竇驍獨自現身某機場，被指因不滿粉絲向他偷拍關係，而嬲豬地做出搶粉絲手機的動作，拒絕對方影相。隨即成為熱話在網上引來極大討論。

何超蓮同竇驍4月份就在微博認愛。（何超蓮微博圖片）

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近來成為話題人物的竇驍，擁有182CM的高䠷身材，在機場中穿梭其實好難不發覺他的存在。近日身穿黑色風衣頭戴冷帽佩帶太陽眼鏡的他現身機場非常有型，自自然然會吸引粉絲們的注意對他上下打量，沒想到因為如此而發生了小插曲。就在過機場安檢的時候，有粉絲已經見到他並且越過圍欄向他舉起手機偷拍，他見狀之後疑非常不滿就做出了疑似搶粉絲手機的動作，拒絕對方在公共場所偷拍的行為。之後他就將粉絲趕到安檢以外位置，並且向他們彎腰鞠躬表示歉意，隨後就摘下太陽眼鏡過安檢。

竇驍疑因不滿被粉絲偷拍搶粉絲手機。（娛樂扒叔微博圖片）

竇驍此舉引來不少網友讚賞，皆因他不想因為自己阻擋安檢的通道，怕影響機場的運作，事後還作出彎腰鞠躬的動作。絕對是非常體貼有禮貌，難怪深得超蓮的喜愛。感情發展一日千里的他們，近來更被發現女方隨男方回加拿大見家長，而且超蓮亦極快速地融入男方的生活圈子，外界就開始推測二人有好事近，看來離成家立室這條路似乎不遠了。

何超蓮極快速地融入男方的生活圈子中。（haoruii@instagram）